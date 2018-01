El Real Madrid sentencia a Karim Benzema: será la 'cabeza de turco' si no hay títulos

El club se harta y pone al ariete en la diana por su rendimiento

No sería el único en caso de no haber trofeos: habría más bajas

Benzema, en un partido con el Real Madrid. Imagen: Reuters.

El futuro de Karim Benzema puede estar lejos del Real Madrid el próximo curso. A pesar de la defensa férrea de Zinedine Zidane, técnico blanco, el delantero se arriesga a una salida forzosa de Concha Espina si la temporada madridista acaba sin más títulos.

Según informa Josep Pedrerol en El Chiringuito, el Real Madrid se ha hartado de Benzema y no dudará en echarle, en convertirle en 'cabeza de turco' si no se gana ningún trofeo. "Si este año el Real Madrid no gana nada Benzema se irá a gorrazos. Si no se gana nada la continuidad de Benzema es imposible, es la cabeza de turco, no se le perdona ya nada. También a muchos, pero a Benzema sobre todo", informó el director del programa.

El galo no sería el único, pero sí el primero. Existe cierto cansancio con el eterno debate sobre la delantera. Cristiano Ronaldo (por la lesión de Bale, en cierta parte) ha tenido que tirar solo del carro, y al no estar en su mejor año goleador, el equipo se resiente. Benzema solo ha marcado cinco goles y Mayoral no parece una buena solución como revulsivo desde el banquillo.

Por eso se pide mayor rendimiento a un '9' que ha empezado el 2018 lesionado después del Clásico ante el Barcelona, lo que ha generado cierto malestar en el vestuario. La pelota está en su tejado, pero su suerte está ya muy vinculada a la del Real Madrid esta temporada.