Sánchez Flores: "Estamos a tiempo de todo y la Copa es una ilusión"

3/01/2018 - 18:48

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha comentado este miércoles que están "a tiempo" de lograr los objetivos en LaLiga Santander, pese a su 15ª posición y estar a 5 puntos del descenso, y ha añadido que la Copa del Rey es un reto que afrontan con ilusión empezando por un cruce de octavos de final contra el Levante "duro y difícil".

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

"En LaLiga estamos a tiempo de todo y la Copa es una ilusión que tenemos todo el espanyolismo, estamos en la obligación de hacerlo lo mejor posible. Estamos ya en un grupo de elegidos. Pero no estoy de acuerdo con que no estemos a tiempo de hacer una Liga bonita, quedan muchos puntos", aseguró en rueda de prensa.

No obstante ahora está centrado en una eliminatoria "larga, dura, difícil y comprometida" frente al Levante, con la ida en el RCDE Stadium. "El Levante es un equipo que compite bien, no tengo la sensación de que se vaya a resolver en el primer envite, es un equipo duro que habrá que respetar y siempre pensando que son 180 minutos", manifestó.

De ahí que, más allá de pensar en qué sería o no un buen resultado, quiera ir a Valencia con un triunfo en este partido de ida. "El planteamiento de dejar porterías a cero está bien pero el planteamiento es ganar. Ir por delante en la eliminatoria sería infinitamente mejor", señaló.

Quique, de nuevo, aseguró estar comprometido con este proyecto y con ganas de que tire hacia adelante. "Cuando he estado más preocupado es por el compromiso, porque me importa el Espanyol y conseguir el resultado, el futuro y que el equipo se proteja para conseguir los objetivos. Estamos a tiempo de todo, me guío por cómo respira el vestuario y está más optimista, mejor", celebró.

"Es un equipo ideal para cualquier entrenador, con un gran ambiente que llama más a la estabilidad que cualquier otra cosa. Es un gran club, que ha impulsado a entrenadores jóvenes que empezaban. Todo ayuda a que sea un club apetecible a cualquiera, un lugar magnífico si se da tiempo", señaló al respecto.

Unos aires mejorados sobretodo con el triunfo ante el Atlético de Madrid (1-0) en la última jornada de LaLiga Santander. "Fue mejor para los jugadores porque son los que acaban resolviendo los partidos. Fue bueno porque ellos pueden cambiar la dinámica. Los jugadores viven muy ligados emocionalmente al último partido, pero esto es muy largo", reiteró.

Por otro lado, sin dar nombres, aceptó que hay jugadores que podrían salir en este mercado. "No incomodan, son buena gente y buenos tipos y ya merecían un tiempo de que les fueran mejor las cosas. Su suerte en el Espanyol no ha sido buena y esperamos que les vaya bien en sus destinos. Somos conscientes de quiénes son, son compañeros, los tratamos como tal hasta que ocurra lo contrario", explicó.