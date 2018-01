Previa del RC Celta - FC Barcelona

3/01/2018 - 20:01

La pugna entre Celta y Barça llega a la Copa

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El Celta de Vigo recibe este jueves al FC Barcelona en Balaídos --19.00 horas/beIN LaLiga-- en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, una eliminatoria que dará continuidad a la pugna que viven ambos equipos en sus últimos enfrentamientos tras un sorteo que no dejo contento a ningún bando, y al que se llega con el 2-2 del Camp Nou bien fresco.

Fue el sábado 2 de diciembre de 2017 cuando el Celta de Vigo arrancó un punto del Camp Nou en la jornada 14 de LaLiga Santander, gracias al gol inicial de Iago Aspas y al final de Maxi Gómez que neutralizó el intento de remontada culé por vía de Leo Messi y Luis Suárez. Un encuentro vivo, voraz y de calidad que no hizo más que avivar la llama entre ambos clubes.

La competición es distinta, entra el formato eliminatoria en juego y la comparación es odiosa, pero tanto Juan Carlos Unzué como Ernesto Valverde, buenos amigos y viejos conocidos, saben que había rivales más 'apetecibles'. Balaídos acoge el primer asalto de un cruce que se prevé igualado, donde el Celta sabe que debe tomar ventaja apelando a viejas grandes actuaciones en casa.

Pese a que el último enfrentamiento entre ambos en la Copa, con 4 eliminatorias pasadas por el Barça y 2 por el Celta de las 6 en las que se han enfrentado, dista ya bastante pues fue a inicios de siglo, en LaLiga el equipo de Vigo ha demostrado no ser un muñeco roto en manos del Barça. Todo lo contrario, pues llevan dos triunfos consecutivos (4-3 y 4-1) y buenos números en global.

Otro elemento diferenciador será, eso sí, que Ernesto Valverde ya sabe cómo se las gasta el Celta de Unzué, que ya no parte con tanta ventaja por conocerse al dedillo el juego del Barça en el que entrenó junto a Luis Enrique Martínez. Ahora el 'Txingurri' ya no precisa de vídeos sino que puede tirar de memoria para saber que el Celta aprieta arriba, y más en Balaídos, y que tiene una contra a controlar.

Si lo considera necesario, además, Valverde tendrá otra baza con la que intentar sorprender y que no tuvo en ese empate en el Camp Nou de hace un mes; Ousmane Dembélé. El rápido extremo francés ha recibido esta semana, dando la bienvenida al año nuevo, el alta médica y está ya en disposición de volver a sentirse futbolista.

En Vigo podría tener esos primeros minutos con los que intentar convencer a Valverde de que puede ayudar al grupo desde el primer momento. El técnico, reacio a ponerlo ya de inicio en la titularidad, quiere prudencia, paciencia y sobretodo trabajo de Dembélé para dársela. Quiere verle destellos, que se readapte de nuevo al equipo y el equipo a su forma de jugar. Y todo podría empezar en Balaídos.

Más aún cuando la presencia de Leo Messi y Luis Suárez en el once inicial está en entredicho. La Copa ilusiona, cierto, pero el argentino y el uruguayo regresaron más tarde del permiso por Navidad y llevan menos entrenamientos que otros compañeros que ya habrían quemado mejor los turrones. Aunque la voracidad de ambos podría dejar todo esto en un mejor pasatiempo y estar en el once. Valverde, que no quiere "arriesgar", decidirá.

Algo similar le ocurre a Unzué, pues tiene una plantilla de menor amplitud y sabe, además, que tendrá bajas de importancia como la de un John Guidetti que ha pedido al 2018 dejar Vigo y está ya más centrado en una salida que "no está alejada" según el propio técnico. Tampoco el portero Iván Villar ni Andrew Hjulsager han entrado por decisión técnica en una convocatoria en la que sí está el delantero Maxi Gómez, uno de los goleadores en Barcelona, pese a los constante rumores de salida en este mercado invernal.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

RC CELTA DE VIGO: Rubén; Hugo Mallo, Fontás, Cabral; Sisto, Brais, Hernández, Lobotka, Wass; Emre Mor y Aspas.

FC BARCELONA: Cillessen; Semedo; Piqué, Vermaelen, Digne; Busquets, André Gomes, Iniesta; Messi, Alcácer y Dembélé.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C. Valenciano).

--ESTADIO: Balaídos.

--HORA: 19.00 horas/beIN LaLiga.