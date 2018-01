El Atlético viaja a 2014 para tumbar al Lleida y dejar atado su pase a cuartos de Copa

Marcaron los goles Godín, Torres, Costa y Griezmann

El de Lagarto y Vitolo estrenan su etapa con los colchoneros

El tanto del 'Niño' debió ser anulado; el Lleida acabó con diez

Diego Costa celebra su gol al Lleida | Imagen: EFE

Llevaba siete meses sin jugar, y a los cinco minutos hizo diana en su primer disparo. Tuvo un amago de lesión, se fue con dos heridas del campo, se encaró con un rival...y todo en media hora. Diego Costa ha vuelto al Atlético de Madrid y con él lo ha hecho el salvajismo. Un caos ordenado, un huracán que retrotrae dulcemente a la parroquia rojiblanca a 2014, el mejor año de sus vidas. Un regreso anhelado que eclipsa el pase casi seguro de los de Simeone a cuartos de Copa, barriendo del mapa a un Lleida (0-4) aplicado, pero incapaz de contrarrestar el poderío arriba de los rojiblancos, muy espesos hasta que dos chispazos le sacaron del letargo y del peligro.

Porque el Lleida, al que se presuponía un equipo conservador, salió resultón y con ganas de mandar. Así lo hizo en los primeros minutos, llegando a agobiar y mucho a la escasa salida de balón de un Atlético que se partió (mucha pólvora arriba y Saúl y Augusto tapando agujeros con apuros en la medular) hasta que consiguió encadenar más de dos pases seguidos. Antes de que eso ocurriera, Manu Molina e Iván Agudo habían probado, sin acierto, suerte en el área de Moyá.

Con parsimonia, el Atlético se fue estirando. Carrasco, Correa, Torres y Gameiro apenas lograban espacios. Así, el peligro llegó a balón parado. Como en 2014. Godín, el hombre de la Liga en el Camp Nou, avisó en el 20' con un disparo cruzado y ejecutó en el 32' para, de cabeza, hacer el 0-1 aprovechando un pase tocadito de Carrasco. Al pobre Lleida, que hasta entonces había aguantado el tipo y pudo ponerse por delante con una internada de Iván Agudo que evitó Moyá echándose encima, le llegó un nuevo bofetón antes del descanso. Un gancho con ayuda, ya que Fernando Torres empujó a la red en posición adelantada el balón que le brindó Gameiro desde la banda.

Tras el descanso no compitió el mismo Lleida en el césped del Camp d'Esports. Se notó en la energía, en la convicción, aunque no en la voluntad. Iván Agudo tuvo la opción de recortar distancias con un buen cabezazo, pero salió centrado y ahí acabó el arsenal local. Después entró Vitolo. Y más tarde Diego Costa. Y llegó el rock and roll.

El de Lagarto, con menos de cinco minutos en el cuerpo, se lanzó a por un centro de Juanfran, conectó y lo cruzó al fondo de las mallas. El debut soñado, imágenes de alegría...hasta que el '18' comenzó a llevarse las manos a la rodilla derecha y a mostrar gestos de mucho dolor. El pánico generalizado ocultó por un momento lo que después fue del todo visible: en el remate, Costa se había llevado un golpe del defensor y dos señales en la tibia, la huella de los tacos de la bota rival. Una vez recuperado, tuvo tiempo para encararse con Satrústegui para abrazarse pasados unos segundos.

Tras el susto, el Atlético intentó que Costa aumentara su marca. Griezmann, que entró junto a él, le buscó especialmente, pero sus dos mejores pases fueron interceptados en el último momento por la zaga. El galo se encargó, con colaboración de la barrera, de hacer el 0-4 final en una falta sobre Gameiro que conllevó la expulsión de Marc Trilles por doble amarilla.

Diego Costa (y Vitolo) ha regresado al Atlético, y con él la ilusión. Un equipo apeado de Champions y a nueve puntos del líder en Liga necesita motivos para mantener la llama del interés, y ahora los tiene. Tiene la Copa. Tiene la Europa League, que tantas alegrías le ha dado. Tiene al salvajismo.

Ficha técnica (por Europa Press)

--RESULTADO: LLEIDA, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 4 (0-2, al descanso)

--EQUIPOS.

LLEIDA: Oliveros; Aitor Núñez, Trilles, Satrústegui, Bandeh; Manu Molina (Jorge Félix, min.63), Valiente, Mustapha, Pumar (Javi López, min.63); Agudo (Jordi Martínez, min.70) y Radulovic.

ATLÉTICO DE MADRID: Moyá; Juanfran, Giménez, Godín, Lucas Hernández; Augusto Fernández, Saúl, Carrasco (Vitolo, min.59), Correa (Diego Costa, min.64); Gameiro y Fernando Torres (Griezmann, min.64).

--GOLES.

0 - 1, min.33: Godín.

0 - 2, min.37: Fernando Torres.

0 - 3, min.69: Diego Costa.

0 - 4, min.92: Griezmann.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a Diego Rivas (min.80) y expulsó por doble amarilla (min.68 y min.91) a Trilles por el Lleida.

--ESTADIO: Camp d'Esports de Lleida, 12.532 espectadores.