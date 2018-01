Cristiano Ronaldo da un ultimátum al Real Madrid: o hay renovación en mes y medio o saldrá del Bernabéu

El jugador cuenta ya con tres ofertas que han llamado a su puerta

Una de esas ofertas podría presentarse formalmente en breve al club

El Real Madrid no moverá ficha por ahora pese a la promesa del presidente

Cristiano Ronaldo, durante un entrenamiento del Real Madrid. Imagen: EFE

El futuro de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid vivió un momento vital con la últimas de las campanadas de Nochevieja. Con 2018 ya luciendo en el calendario, el portugués entiende que es momento de acercar posturas con el club para, o bien renovar, o bien emprender rumbo lejos del Bernabéu. En este último fin, el de su salida, ayudan las tres ofertas que el jugador ha recibido. Una de ellas podría tomar forma de oferta también al club. Será uno de los argumentos que esgrima el luso para forzar al Madrid a mejorar su salario y situación contractual.

Así lo ha desvelado Edu Aguirre, redactor del programa 'El Chiringuito' de Atresmedia que sigue la información del Real Madrid. "Hay un factor importante en el asunto de Cristiano Ronaldo. La renovación está parada, él ahora está más tranquilo, está esperando que el Real Madrid mueva ficha y le ofrezca lo que cree que debe ganar. Pero hay un factor muy importante y es que Cristiano Ronaldo ha recibido varias ofertas, en concreto tres ofertas y una de ellas podría llegar en los próximos días a las oficinas del Santiago Bernabéu", comentó.

"Si el Real Madrid no mueve ficha en el próximo mes y medio es muy complicado que Cristiano Ronaldo siga en el Real Madrid. Él necesitas estar bien físicamente y mentalmente. Si el club no mueve ficha podría apalabrar un acuerdo con uno de esos tres clubes. Si no se soluciona su futuro de aquí a un mes y medio no hay vuelta atrás", añadió en referencia a los plazos que se marca Cristiano Ronaldo para decidir si sigue o no en el Real Madrid.

En el lado opuesto, en el del Real Madrid, aunque Florentino Pérez prometió al futbolista que revisaría su contrato, esa revisión parece que no será inmediata, tal y como ha informado José Félix Díaz, redactor del diario Marca.

"A día de hoy el Real Madrid no tiene ninguna intención ni siquiera de ofrecerle la renovación porque consideran que está bien pagado y porque renovó por última vez hace catorce meses así que no hay ninguna intención de mover ficha", añadió.