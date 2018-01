Szymanowski: "¿Mi renovación? Poco a poco vamos llegando a un acuerdo"

El jugador del Leganés Alexander Szymanowski aseguró que su renovación con el equipo blanquiazul va por buen camino después de que ambas partes se hayan sentado con buena voluntad, además de explicar que "de momento" no ha recibido ofertas de otros clubes.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Estamos hablando para renovar. Llevamos tiempo hablando, pero esto no es sota, caballo y rey", indicó el argentino. "Nos hemos sentado varias veces y poquito a poco vamos llegando a un acuerdo. Lo importante está: ellos quieren que yo continúe y yo quiero continuar", dijo Szymanowski tras visitar el Hospital Severo Ochoa de Leganés, donde entregó regalos a los niños ingresados.

"Cuando están las voluntades de las dos partes seguro que se llega a buen puerto", agregó uno de los héroes del ascenso a Primera. "Ojalá pueda continuar aquí muchos años. No digo retirarme porque soy joven aun, pero estoy muy bien y me voy a entregar al máximo", añadió 'Szyma', quien "de momento" no tiene ofertas.

Preguntado por sus deseos para 2018, el de Buenos Aires pidió "seguir creciendo". "Me levanto todas las mañanas y veo ese cambio en la Ciudad Deportiva que refleja perfectamente lo que se está consiguiendo. Se están logrando cosas increíbles. Aunque es verdad que no me gusta pedir mucho. Me gusta hacer las cosas para que al final acaben pasando. Queremos seguir en Primera y trabajaremos por ello", espetó.

Además, en cuanto a su lesión, Szymanowski dijo que se encuentra "bien" aunque esta noche no vaya a jugar contra el Villarreal en Copa. "Estoy en la recta final de la recuperación. Se prolongó un poquito al ser un tema muscular y -como todos sabemos- aquí hay que estar al 200% para poder volver y ayudar al equipo en lo que me necesite", dijo.

Por último, Szyma envió un mensaje a su ya excompañero Erik Morán. "Tiene que buscar lo mejor para él. Erik no estaba teniendo los minutos que él quería y ha considerado salir. Es un jugadorazo y seguro que le va a ir de lujo en el AEK Atenas o donde le toque ir", sentenció.