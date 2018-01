Zidane da luz verde al Real Madrid para buscar alternativa a Benzema en enero

El francés admite el mal momento de su delantero ante la directiva

El problema es que sólo Icardi aparece como opción factible y vale 100 millones

Zidane, durante la rueda de prensa de este miércoles. Imagen: EFE

Parecía imposible. Pero ha sucedido. Zidane, siempre defensor de su plantilla a muerte, especialmente en el caso de Benzema, ha abierto las puertas a que el Real Madrid fiche un delantero alternativa al francés en el mercado invernal. Asunto distinto es que el Madrid lo haga y que, en caso de que lo consiga, sea un ariete top. No está el mercado invernal como para atar 'cracks' galácticos como los que hacen suspirar a las gradas del Bernabéu.

Cuenta Marca que en la reunión que mantuvieron el pasado martes, el francés dio luz verde a la incorporación de Kepa, y también admitió que Benzema no está en un buen momento y que, si el mercado da oportunidades, él no es nadie para impedir el fichaje de algún jugador que potencie la delantera.

Cope relataba el día del encuentro que el francés supeditó ese 'permiso' al estado físico de Benzema y, sobre todo, al de Bale. Si Bale no demostrara estar a tope en estos días, lo mejor sería lanzarse a fichar un futbolista.

A día de hoy, sin embargo, el Madrid sólo ve factible una opción de las que más gustan por la Castellana. Mauro Icardi, del Inter, es el único futbolista que realmente parece a tiro... pero a precio de oro, esto es, unos 100 millones de euros. Las otras alternativas están casi descartadas o directamente descartadas.

Alexis Sánchez, del Arsenal, pertenece más al último grupo que al primero. El City parece que será su destino sí o sí. Más complejos son los casos de Keane (el Tottenham no lo dejará salir ya mismo y pide 200 millones) o Timo Werner (no puede jugar Champions y el Leipzig no lo quiere dejar salir).

Así pues, el cuadro de opciones se reduce a un sólo futbolista factible sin que ese futbolista, Icardi, termine de llenar el ojo de la directiva y el entrenador blanco. La evolución de enero decidirá si finalmente se intenta su llegada o si se queda todo en un amago de fichaje.