Tino Fernández, sobre las primas ante el Celta: "No tengo ninguna duda de la implicación de todos"

4/01/2018 - 13:48

El presidente del RC Deportivo, Tino Fernández, ha reconocido que los jugadores sí solicitaron, durante una comida navideña, una prima por ganar al RC Celta en el derbi del pasado 23 de diciembre, un encuentro que terminó con victoria celeste en Riazor (1-3), aunque ha afirmado que no duda "de la implicación de todos en lograr los objetivos" y en que se entregaron "a tope" a pesar de que la petición no les fue concedida, ya que ante los vigueses "no hace falta ningún tipo de estímulo económico".

"En esa comida no estuve. Sí es cierto que hubo ese comentario, pero hay que quitarle hierro al tema. Supongo que ahora, tras el partido y no haberlo ganado, pueden salir este tipo de cosas. El tema de las primas de este año no lo hemos cerrado y otros años sí hubo primas en determinados partidos, un premio especial. Cada año se hablan en diferentes momentos de la temporada; a veces se cierran casi al final de la temporada, otros al principio... No tengo ninguna duda de la implicación de todos en lograr los objetivos. Ahora tenemos que ganar al Villarreal, que es el siguiente objetivo que tenemos", explicó en una comparecencia ante los medios de comunicación.

En este sentido, el máximo mandatario deportivista señaló que fue "simplemente un comentario de los postres". "La realidad es que el tema primas se acordará con los capitanes, como hacemos cada año, y normalmente hay una serie de partidos en los que las ponemos como refuerzo. Siempre se suele poner en los partidos importantes con los grandes de LaLiga o con el Celta. Yo no le daría más importancia. No tengo ninguna duda de que los jugadores se entregan a tope todos los partidos, y para ganar al Celta no hace falta ningún tipo de estímulo económico", apuntó.

Por otra parte, Fernández reconoció que están buscando opciones para reforzar la defensa del cuadro coruñés. "Estamos hablando de hacer pocas incorporaciones, fundamentalmente y en principio, en demarcaciones defensivas. Algunos ajustes, refuerzos, pero ninguna revolución. Es cierto que no estamos satisfechos con el rendimiento y trataremos de conseguir esa mejora con pequeños ajustes", manifestó.

Aún así, reiteró que siguen "confiando en la calidad de la plantilla". "En cuanto a disponibilidades económicas tampoco son grandes las posibilidades. Tenemos una gran plantilla que hasta el momento tiene un problema de rendimiento, no de calidad. Mejorar lo que tenemos, encontrar jugadores que nos refuercen y nos mejoren, no es sencillo. No me gusta personalizar pero en la delantera tenemos a Lucas, Andone y Adrián. No nos podemos poner nerviosos. Tenemos que darles tranquilidad, no podemos volvernos locos", subrayó.

Sobre los movimientos del mercado, las salidas "normalmente entre los que tienen menos minutos" dependerán de tres partes "el Deportivo, el propio jugador y el equipo de destino" que les guste "a todos".

SALIDA DE RICHARD BARRAL

Tino Fernández habló también de la salida de Richard Barral como director deportivo del club gallego. "A nivel de dirección deportiva este mercado vamos a cubrirlo con las personas del Club, el resto de técnicos y de la mano del cuerpo técnico; y una vez que se cierre el mercado planificaremos para la próxima temporada. Esto es un trabajo en equipo que ya estaba en marcha", afirmó.

Además, reconoció que la marcha de Barral se produjo "por un proceso de desgaste". "Le agradecemos el esfuerzo realizado en años complicados", dijo, antes de dar claves sobre su sustituto. "Ofrecimientos hay muchísimos, pero estamos centrados en los refuerzos del mercado. Eso lo analizaremos al cierre, sin prisas", concluyó.