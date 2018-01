Szymanowski: "El Leganés quiere que yo continúe y yo quiero continuar"

Leganés (Madrid), 4 ene (EFE).- Alexander Szymanowski, extremo argentino del Leganés, mostró su voluntad de seguir perteneciendo al conjunto blanquiazul cuando acabe su contrato al final de la presente temporada.

"Llevamos tiempo hablando y esto no es sota, caballo y rey. Nos hemos sentado varias veces y poquito a poco vamos llegando a un acuerdo. Creo que lo importante es que ellos quieren que yo continúe y yo quiero continuar. Cuando están las voluntades por las dos partes seguro que todo llega a buen puerto", dijo.

El futbolista, que actualmente está lesionado, aseguró no conocer ninguna oferta de otros clubes y no se marcó un plazo para llegar a un acuerdo: "Ahora pienso en recuperarme, estar bien, jugar, en poder demostrarle al equipo que estoy preparado para ayudarles. Quiero estar bien y poder jugar al fútbol, que es lo que más feliz me hace. Ahora en lo único que pienso día y noche es en recuperarme".

Además afirmó que su continuidad no dependerá de la decisión que tomen otros jugadores o su técnico, que también se encuentran en la misma situación cuando termine el curso.

"No tiene que ver. Mi continuidad va ligada a que estamos hablando y seguramente todo acabe en buen puerto porque las dos partes queremos. Lo que hagan otros compañeros y el entrenador es su parcela y no me meto", señaló.

Szymanowski acudió al hospital Severo Ochoa junto a Asier Garitano, Zaldua y Mauro Dos Santos para entregar obsequios a algunos enfermos. Allí manifestó también su satisfacción por pertenecer a la entidad.

"Me siento de aquí, esta es mi casa. Ojalá pueda continuar aquí muchos años. No voy a hablar de que me vaya a retirar aquí porque aún es pronto pero aquí soy feliz. Me levanto cada mañana, voy a entrenar, me siento en mi casa y estoy igual de cómodo que con mis padres y hermanos. Así me lo hacen sentir e intento devolverles ese cariño que me dan entrenando a muerte, jugando lo mejor que pueda y ayudando a que este club siga creciendo", declaró.

Asimismo habló de la salida del centrocampista Erik Morán al AEK de Atenas: "Tiene que buscar lo mejor para él, es ley de fútbol y ley de vida. No estaba disputando aquí muchos partidos, no estaba teniendo los minutos que él quería y ha considerado que lo mejor era salir. Le deseo lo mejor. Es una persona espectacular, me parece un jugadorazo. Este año no encontró el sitio que quería encontrar pero seguro que le va a ir de lujo".

Sobre sus peticiones para el 2018, destacó: "Que el Leganés siga creciendo y en lo personal seguir creciendo también. Hemos conseguido estos años algo que nadie pensaba. Me levanto todas las mañanas, voy a la Ciudad Deportiva y veo reflejado ese cambio del club y la ciudad, lo que estamos consiguiendo juntos. Creo que no hay que pedir mucho sino hacer cosas para que las cosas vengan".

"Tenemos que ir a por todas, no marcarnos ningún objetivo. Sabemos que el principal es seguir un año más en Primera por todos los medios. Y a partir de ahí sumar, tirar para arriba, que la gente se ilusione. La ciudad poco a poco está pensando en cosas grandes, nosotros también. Ojalá podamos hablar en junio de que el Leganés está creciendo y dando pasos hacia adelante. aunque sean pequeños", añadió.

Preguntado por sus problemas físicos, aclaró: "Ya estoy en la recta final de la recuperación. Se complicó un poco porque al ser tema tendinoso y relacionado con lo muscular hay que ver un poco las sensaciones. Todos sabemos que en este equipo hay que estar al doscientos por cien. Es al ritmo que quiero estar y estoy ultimando para poder ayudar al equipo en lo que necesite".

Por otro lado analizó la posibilidad de que la plantilla complete una segunda vuelta liguera tan positiva como la primera: "Estamos trabajando para ganar partidos. Estamos solventando una buena primera vuelta. No sé que va a pasar pero sé que vamos a dar todo para que las cosas, como mínimo, salgan igual que en la primera vuelta".