Temor en el Manchester United a una espantada de Jose Mourinho

Su 'desaparición' en el club y la ciudad preocupa en Old Trafford

El entrenador niega la mayor al ser preguntado: "Eso es basura"

Mourinho, junto a Romelu Lukaku en un partido del United. Imagen: Reuters.

El Manchester United no está cumpliendo con las expectativas creadas a principios de año. Es su falta de futuro en la Premier (en Champions sigue vivo en octavos) lo que merma la ilusión en Old Trafford. Jose Mourinho, técnico de los 'red devils', ha lanzado varios recados a sus jugadores y la sensación en el club es que no está satisfecho en la ciudad. No solo eso: hay cierto temor a que se marche en verano.

La prensa inglesa ha amanecido con estas informaciones, el runrún en el United de una posible marcha del entrenador, al que podría pretender el PSG francés. Las sospechas tienen como base el comportamiento del entrenador, cada vez más aislado y alejado dentro de la entidad.

El Daily Mail habla de una desaparición progresiva del portugués, cuya presencia es cada vez menos frecuente en la ciudad. Dentro del club, Mourinho se rodea solamente de sus ayudantes. Fuera, aprovecha la menor ocasión para viajar a Londres.

¿Cuál sería la causa de esta actitud? Un factor muy importante es el descontento de Mourinho con la planificación deportiva y la política de fichajes del Manchester United. 'The Special One' no habría encajado bien que el United no pagase los 45 millones de euros que se pedían por Danny Rose, del Tottenham y objetivo del entrenador.

"Eso es una basura"

Mourinho, preguntado por el asunto, desechó cualquier opción de abandonar el club antes de que finalice su contrato y calificó de "basura" todas las especulaciones sobre su posible marcha, la cual no considera justificada porque su intención es quedarse para "trabajar y mejorar".

"Eso es basura, no encuentro una palabra mejor que esa para definir lo que se habla", aseveró. "Mi intención es quedarme, trabajar, mejorar y llevar al club a donde se merece", añadió el técnico portugués.

"Repito que estoy en mitad de mi contrato, si voy a firmar uno nuevo, depende del club, pero mi compromiso es total y quiero quedarme. Me veo aquí (después de tres años), solo hay que saber si el club está contento con mi contribución y quiere que me quede más allá del final de este contrato", añadió el de Setúbal.