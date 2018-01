Vietto: "Me decanté por el Valencia por Marcelino y por ser un club grande de España"

Paterna (Valencia), 4 ene (EFE).- El delantero argentino Luciano Vietto ha asegurado este jueves, en su presentación como jugador del Valencia, que se decantó por la propuesta valencianista por la llamada que recibió de su entrenador, Marcelino García Toral, y por tratarse de un club grande de España.

Vietto jugará en el club de Mestalla en calidad de cedido por el Atlético de Madrid hasta el próximo 30 de junio, aunque el acuerdo cerrado este jueves contempla una opción de compra para el Valencia.

"Recibí la llamada de Marcelino y para mí fue muy importante. Lo conozco, él me conoce y -en el Villarreal- estuve muy cómodo y con confianza con él. Buena parte de venir acá es esa, además de que el Valencia es un club grande de España y eso influye mucho", ha dicho Vietto en la presentación.

Además, Vietto, que desvelado que tiene la conocida como cláusula del miedo que le impedirá enfrentarse al Atlético de Madrid, ha reconocido que el acuerdo entre clubes para fichar por el Sporting de Portugal estaba cerrado pero no por su parte.

"Los clubes habían llegado a un acuerdo pero yo estaba en Argentina y no había decidido porque quería tomármelo con tranquilidad y sucedió que me llamó el entrenador y el que llamaba era el Valencia", ha añadido.

El atacante argentino reconoció que en el pasado verano ya hubo un interés por parte del Valencia que finalmente no cuajó. "Ahora ha salido la oportunidad de nuevo y se ha dado. Me llamó y me dijo si estaba con confianza para venir y yo le dije que sí y que necesitaba confianza también por parte de él", ha explicado.

Respecto a su posición natural en el campo Vietto ha comentado que es de "segunda punta siempre acompañando a un 9 de referencia" pero que también puede jugar en banda o como delantero centro.

El futbolista cordobés, de 24 años, ha asegurado que se encuentra "muy bien físicamente", ya que salvo en la jornada del miércoles en la que viajó a Valencia y se sometió a la revisión médica ha entrenado con normalidad con el Atlético.

"Ahora necesita la confianza del entrenador, y la continuidad y los minutos de los partidos me van a ayudar", ha indicado Luciano Vietto, que hoy ha entrenador por primera vez con sus nuevos compañeros en la ciudad deportiva de Paterna.

"La primera impresión de mis compañeros ha sido muy buena. También llamé a Gabriel -Paulista- porque lo conozco de mi etapa en Villarreal y le pregunté por el grupo y me dio muy buenas referencias", ha agregado.

En el acto de presentación Vietto ha estado acompañado por el presidente del Valencia, Anil Murthy, quien ha apuntado que después de la "revolución de la plantilla en verano" el club no ha parado de trabajar con el objetivo de reforzar la plantilla.

"Hoy la plantilla es muy competitiva en la primera parte de temporada y su trabajo ha sido fenomenal pero siempre hay que mejorar a medio y largo plazo y reaccionar como hemos hecho ahora. Ya tenemos el primer resultado con un buen refuerzo pero seguimos trabajando y si hay más oportunidades lo haremos", ha señalado.

Ha agradecido a Mateo Alemany su trabajo y a Vietto su apuesta por el Valencia, además de mostrarse convencido de que van a ver "todo su potencial" en el equipo valencianista.

También ha reconocido que Vietto "gustaba mucho" en el Valencia cuando todavía estaba en Argentina y que espera que el nuevo jugador valencianista repita la trayectoria de "muchos argentinos que han triunfado con el Valencia"