Lío a la vista: Ziganda niega que Kepa tuviera permiso para pasar reconocimiento médico con el Real Madrid

"Esperemos que la semana que viene se pueda reincorporar al grupo"

Ziganda saluda a Zidane en el Athletic - Real Madrid de la primera vuelta. Imagen: Reuters

El entrenador del Athletic Club, José Ángel 'Kuko' Ziganda, ha asegurado que espera que el portero Kepa Arrizabalaga "se incorpore con el grupo" la próxima semana, y ha explicado que el jugador estuvo el jueves entrenando en Lezama, señalando su desconocimiento de que hubiese pasado reconocimiento médico ese día para fichar por el Real Madrid.

"El martes hizo una intentona de dar un salto más, con esas prisas que tiene él por entrenar; luego ha recaído y ha estado bastante incómodo, no termina de remontar esa molestia que está teniendo. Esperemos que la semana que viene se incorpore con el grupo y que pueda estar haciendo algo más de lo que está haciendo ahora", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Deportivo Alavés en San Mamés (18.30 horas).

Además, el preparador rojiblanco afirmó desconocer que el guardameta haya pasado reconocimiento médico con el equipo blanco, interesado en su fichaje. "No tengo ni idea, no sé qué decir. El jugador estuvo aquí en Lezama, siguiendo el periplo de recuperación como Balen -Balenziaga-. No tengo nada más que decir", subrayó. "Cuando tenga algo que decir, lo dirá", añadió antes de aclarar que Kepa no tenía permiso para pasar el reconocimiento médico: "Por supuesto que no".

En este sentido, el 'Kuko' aseguró que la actitud de Kepa no ha cambiado. "Está bien, las conversaciones son normales, sus caras son normales... No ha cambiado nada de hace un mes a hoy", dijo. "Está claro que todo el ruido que haya fuera no es bueno. A mí no se me hace difícil abstraerme, siendo consciente de que no favorece en nada. Cuanto antes se acabe, mejor", deseó.

Y es que, a pesar del "ruido", los 'leones' continúan concentrados sólo en el fútbol. "El equipo está muy centrado en el Alavés y en el inicio de Liga, sabiendo que este mes es muy importante y puede decir muchas cosas. Suelo decir que te juegas las cosas en el último tercio, pero creo que este mes nos puede decir muchas cosas, a lo que podemos aspirar. El equipo está muy centrado en el trabajo, preparando muy bien el día a día", aseveró.