Bordalás: "Vamos a plantear un partido serio y ordenado a nivel defensivo"

5/01/2018 - 13:49

El entrenador del Getafe, José Bordalás, aseguró que van a plantear "un partido serio y ordenado a nivel defensivo" en el partido que les enfrentará este sábado (13 horas) al Atlético de Madrid, además de asegurar que no tienen motivos para preocuparse por una posible de su portero Vicente Guaita en este mercado invernal.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Nosotros vamos a plantear un partido serio y ordenado a nivel defensivo para intentar mantener nuestra línea de trabajo. Llegamos bien al partido tras unas minivacaciones y ahora ya estamos de nuevo inmersos en la competición", dijo Bordalás en rueda de prensa.

"El Atlético es un grandísimo equipo que viene haciendo un buen trabajo compitiendo a un gran nivel. Espero un equipo en la línea de las temporadas anteriores", añadió el técnico azulón, que fue preguntado por los recientes fichajes colchoneros: Diego Costa y Vitolo. "Es un equipo que se refuerza con magníficos jugadores cada año", indicó.

"Lo más importante es que tenemos mucha confianza en nosotros mismos. Sabemos que si competimos a buen nivel podemos hacer un gran partido", añadió Bordalás, que también fue preguntado por Guaita, quien habría recibido diferentes ofertas internacionales desde Inglaterra y Turquía.

Según el míster getafense no deben preocuparse. "Guaita es un jugador muy importante para nosotros. Él tiene contrato con el Getafe y no hay motivo para preocuparse", añadió en este sentido antes de ser cuestionado por Flamini, el exjugador del Arsenal que se entrenó esta semana con el cuadro madrileño. "Se acordó que viniera dos días a entrenar con nosotros y no descartamos ninguna posibilidad", agregó.

Por último, Bordalás aseguró estar "muy contento" con la rehabilitación de Markel Bergara, un jugador muy importante. "Es un grandísimo profesional y confiamos en poder tenerle pronto", finalizó el técnico del Getafe.