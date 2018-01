Simeone: "Siempre habíamos pensado en una delantera Griezmann-Costa"

El argentino no desvela si el '18' será titular ante el Getafe

El 'Cholo' Simeone, en el entrenamiento previo al Atlético-Getafe. Imagen: EFE.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que siempre habían "pensado" en una delantera formada por Antoine Griezmann y Diego Costa, aunque no ha garantizado su titularidad indiscutible esta temporada, y ha afirmado que el hispano-brasileño siempre juega "al filo", pero que su "coraje y pasión" se transmiten "en cada jugada".

"(La delantera) Me la marcarán los partidos. La copia Griezmann-Costa es una copia ofensiva que siempre habíamos pensado y ahora esperamos que pueda responder de la mejor manera. La competencia es muy grande; Gameiro está muy bien, Fernando -Torres- sigue creciendo, Correa nos puede dar alternativas, Carrasco ha mejorado mucho, Vitolo viene con mucha ilusión... Tendremos que elegir lo mejor en pos del equipo", declaró en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado ante el Getafe en el Wanda Metropolitano (13.00 horas).

Aún así, el técnico argentino no dio pistas de si el hispano-brasileño será titular ante los azulones, pero sí reconoció que está recuperado de su traumatismo directo en la cara interna de la pierna derecha. "Del golpe está mucho mejor, a la noche decidiremos quiénes son los que empiezan mañana", relató.

"Conocemos su forma de jugar, siempre juega en ese filo. Su coraje y su pasión por cada balón se transmite en cada jugada. Claro que puede mejorar, está en un momento importante en su carrera. Ojalá que siga creciendo y sus compañeros acompañen el crecimiento del equipo todos juntos", añadió sobre el de Lagarto.

En este sentido, explicó que Costa está "bastante bien" y que Vitolo, la otra incorporación invernal, "se irá adaptando al juego del equipo". "El fútbol se mueve por ilusiones y después de dos mercados sin vivir con caras nuevas no era fácil, y ahora se renueva la ilusión con gente que viene a mejorar lo que hay. No pienso en el Barcelona, sino en el partido a partido, como hemos hecho siempre", afirmó, señalando con contundencia que no habrá más fichajes.

El 'Cholo' recalcó también que los dos nuevos jugadores refuerzan su teoría de que la entidad colchonera sigue "creciendo". "Tengo claro que el club ha crecido y el equipo sigue creciendo, y eso ha sido un trabajo importante de todos; los futbolistas importantes quieren estar acá, la llegada de Costa y de Vitolo... Ojalá que se siga creciendo de la misma manera. Tenemos un plantilla muy buena, pero los hechos tendrán que hacer válidas mis palabras", afirmó.

Así, reiteró que el trabajo del colectivo antes de la llegada de Costa y Vitolo fue "muy bueno". "Esperemos que la llegada siga potenciando la competencia. Me siento muy contento y orgulloso. Los futbolistas importantes están dentro. Mirado seis años atrás es una sensación importante, venimos siempre intentando mejorar al club", manifestó.

Además, recordó que a pesar de todo, nadie tiene grantizada su titularidad. "Muchas veces van a pasar de estar en la tribuna a jugar de titular. Los entrenamos para que estén preparados para estas situaciones", recalcó.

"EL GETAFE ESTÁ TRABAJANDO MUY BIEN DESDE LA LLEGADA DE SU ENTRENADOR"

Por otra parte, alabó a su rival de este sábado, del que destacó su "equilibrio defensivo". "El Getafe está trabajando muy bien desde la llegada de su entrenador. Tiene un equilibrio importante defensivo, un contraataque importante; está muy bien Molina, que le hace un equipo más peligroso por cómo sostiene el balón, bien acompañado por Ángel", afirmó.

"El cambio le vino muy bien al equipo cuando puso delanteros para trabajar defensivamente ordenados y a la vez tener muchas referencias ofensivas. Se ve en los resultados y en cómo viene compitiendo esta temporada", continuó.

La sanción de Saúl Ñíguez también trastocará sus planes. "Saúl es importantísimo para nosotros por todo lo que reúne. Intentaremos cambiar el formato, estamos viendo las mejores variantes", aseveró, antes de hablar del duelo en el Día de Reyes. "Los hinchas también tenemos a un niño dando vueltas, porque nos ilusiona una cosa maravillosa que es la pelota. Esperemos estar juntos, como siempre. Cada día nos relacionamos mucho mejor con nuestra casa nueva, que es el Wanda; cada día que nos encontremos mejor dentro de esta casa seremos mejor equipo", expuso.

Por último, rechazó opinar de la posible cláusula que podría haber impuesto Leo Messi en su contrato de quedar libre en caso de que el FC Barcelona abandonase LaLiga Santander por la independencia de Cataluña. "Es una pregunta para Messi, que es el que ha tomado esa decisión", concluyó.