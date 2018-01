El Barcelona medita incluir a partir de ahora la cláusula anti-independencia en sus nuevos contratos

Se aseguraría no poner en peligro renovaciones o futuros fichajes

Messi, durante la firma de su contrato con Bartomeu. Imagen: Reuters

El FC Barcelona no descarta que en los próximos contratos que firmen sus nuevos jugadores (o aquellos que renueven su vínculo con la entidad) se incluya la cláusula anti-independencia que ha añadido Leo Messi. Esto es, el club no descarta hacer un contrato tipo en el que esta posibilidad, la de quedar en libertad en caso de independencia de Cataluña, se convierta en un elemento fijo.

Lo confirma el diario As. Cuenta este rotativo que cuando Messi pidió añadir esta cláusula en su contrato, los servicios jurídicos culés se dieron cuenta que otros futbolistas podrían reclamar al Barça su libertad unilateral basándose en que las condiciones bajo las que se firmaron, con la independencia de Cataluña, habrían cambiado.

Esto es, podrían salir libres sin siquiera añadir el condicionante de que el club juegue o no en una gran Liga.

Hay que recordar que la independencia per se no significaría automáticamente el adiós de Messi del Barça. Esta opción sólo se activaría si el club no compitiese en un gran torneo como LaLiga, la Premier, la Bundesliga o la Ligue 1.

Si el Barça añadiera esta opción de la cláusula anti-independencia, se aseguraría que podría retener a sus estrellas si lograse jugar en la liga española o incluso en alguna otra grande del continente.

Messi, afirma As, es el único futbolista con esta cláusula por ahora en la plantilla culé básicamente porque ha sido el primero en pedirla, pero si otros más lo hacen, el Barça no pondrá objeciones. Hacer lo contrario podría suponer complicar futuras ampliaciones de contrato o fichajes.