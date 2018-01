Montella: "Desde la primera reunión sé lo que significa el derbi"

5/01/2018 - 14:53

El entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, dejó claro que desde que comenzó a reunirse con los dirigentes del club nervionense para concretar su fichaje sabe "lo que significa" el derbi contra el Betis, además de explicar que todos los aficionados que le paran por la calle estos días le piden la victoria mañana (20.45 horas) ante el eterno rival.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Entiendo bien desde la primera reunión con el presidente lo que significa el derbi para el club y los aficionados. Estoy curioso y decidido para jugarlo, vivir la emoción y ganarlo", manifestó Montella, que afronta su segundo partido en el banquillo del Sevilla tras el estreno victorioso en Copa frente al Cádiz (0-2).

Además, Montella reconoció también que estos días ha recibido muchos comentarios por parte de los seguidores para que supiese la importancia del derbi. "Me gusta salir a pasear por la noche por la ciudad, sobre todo en lugares en los que no soy tan conocido. Todos los aficionados me dicen que tenemos que ganar", señaló.

Preguntado por el once que alineará este sábado, el técnico italiano prefirió esconder sus cartas. "La alineación la oficializo cuando se la digo al equipo. Quiero ver continuidad con el espíritu de los 90 minutos del otro día, pero lógicamente siempre hay jugadores que entran y salen", espetó.

"Debemos jugar conociendo las virtudes del rival y nuestras fortalezas. Ellos tienen menos puntos de los que han demostrado merecer porque tienen calidad. Tenemos que hacer nuestro juego con la ayuda de la afición, que es muy pasional y estará cerca del equipo", agregó en relación al Betis.

En este sentido, Montella aseguró haber estudiado al rival a conciencia. "He visto muchos partidos y son un equipo que saca el balón desde el portero, juegan rápido con los centrocampistas y tienen velocidad en ataque. Es importante estar juntos como equipo durante todo el partido", indicó el italiano.

"EL FAVORITO ES EL BETIS"

Por otro lado, y en relación a sus primeros días como técnico en la capital andaluza, reconoció que es "emocionante". "Entrenar al Sevilla para mí es una oportunidad y un privilegio. Los jugadores y los entrenadores vivimos para las emociones fuertes".

Por último, Montella entregó el favoritismo al rival, pero explicó por qué lo hace. "En Italia cuando un equipo es favorito no suele ganar, así que creo que el Betis es el favorito", finalizó no sin antes asegurar que Sarabia puede jugar "de extremo diestro y zurdo y de interior, en todos los roles del ataque".