(Previa) El derbi sevillano, protagonista con dos equipos en horas bajas

5/01/2018 - 15:34

Sevilla y Betis afrontan el siempre atractivo derbi sevillano en el estadio Sánchez-Pizjuán (20.45 horas) en un mal momento liguero para ambos conjuntos, una situación similar a la del Valencia, que buscará ante el Girona poner fin a una racha de tres encuentros sin ganar, mientras que Las Palmas de Paco Jémez se mide ante el Eibar tras ofrecer una buena imagen en la Copa del Rey.

Los derbis sevillanos son citas que siempre se marcan en el calendario, tomados como 'finales' por dos equipos que se obligan a no caer derrotados ante su máximo rival. Los precedentes favorecen al Sevilla, vencedor en las últimas cinco citas, aunque el Betis aspira a repetir lo sucedido en los octavos de la Liga Europa en 2014, con un triunfo por 0-2 en casa del vecino.

Vincenzo Montella se estrenó como nuevo técnico del Sevilla con victoria ante el Cádiz (0-2) en la Copa del Rey. El conjunto de Nervión necesitaba cambiar la dinámica después de tres encuentros ligueros consecutivos sin ganar, incluido un 5-0 en el Santiago Bernabéu que dejó varios señalados en el equipo, y dio la talla el pasado miércoles aunque su víctima fuese un 'Segunda División'.

El técnico italiano repetirá gran parte del once utilizado en Cádiz, con la ausencia obligada de Guido Pizarro por sanción, y pudiendo dar entrada de inicio a Mercado por Corchia, Sarabia en la sala de máquinas -es fundamental en la construcción nervionense- y Ben Yedder por el colombiano Muriel.

En el caso del Betis, buscará dejar atrás las críticas después de un rendimiento muy lejos del mostrado al inicio de temporada. El conjunto dirigido por Quique Setién pasó de ganar en el Santiago Bernabéu (0-1) a caer eliminado en Copa del Rey frente al Cádiz y situarse solo seis puntos por encima de los puestos de descenso.

Los heliopolitanos podrían hacer redebutar a su máximo goleador histórico: Rubén Castro, que ya está de vuelta tras su cesión al fútbol chino durante los últimos seis meses. Además, quien también parece que será de la partida es Javi García, que ha dejado atrás la lumbalgia que le apartó dos jornadas de los terrenos de juego. Guardado también ha recibido el alta, según confirmó su técnico en rueda de prensa.

Por su parte, el Valencia recibe al Girona (16.15 horas) con la necesidad de ganar después de dos derrotas consecutivas en Liga que le han alejado 11 puntos del Barcelona. Para este encuentro, Simone Zaza y Martín Montoya serán las principales ausencias por sanción en un equipo que tendrá en el banquillo a su técnico, Marcelino García Toral, tras recuperarse del accidente de tráfico que sufrió el pasado 23 de diciembre.

El Girona de Pablo Machín continúa siendo una de las sorpresas esta temporada tras una regularidad que le ha asentado en las posiciones de mitad de tabla. Su reciente derrota ante el Eibar por 4-1 empañó una buena dinámica del conjunto catalán, encontrándose a tan solo cuatro puntos de las posiciones europeas en su primera temporada en la historia en Primera División.

SEGUNDO TEST PARA JÉMEZ

Por otro lado, Paco Jémez afronta su segunda prueba como entrenador de Las Palmas tras un buen debut copero frente al Valencia (1-1). El ex técnico de Cruz Azul no podrá contar con el defensa Gálvez por una cláusula en el contrato y buscará una victoria que inicie la remontada particular del colista en la Liga Santander.

No lo tendrá nada fácil el conjunto canario ante un rival con fuertes aspiraciones a Europa. El Eibar se encuentra en séptima posición y una victoria le igualaría a puntos con el Villarreal. La visita a la isla podrá servir también para ver el debut de Fabián Orellana y Pape Diop, los dos refuerzos de los armeros en este mercado invernal.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 18.

-Sábado 6.

Atlético - Getafe. Munuera Montero (C.Andaluz)13.00.

Valencia - Girona. Fernández Borbalán (C.Andaluz)16.15.

Las Palmas - Eibar. González González (C.Cast.leonés) 18.30.

Sevilla - Betis. Gil Manzano (C.Extremeño) 20.45.

-Domingo 7.

Leganés - Real Sociedad. Estrada Fernández (C.Catalán) 12.00.

Barcelona - Levante. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 16.15.

Athletic Club - Alavés. González Fuertes (C.Asturiano) 18.30.

Villarreal - Deportivo. Medié Jiménez (C.Catalán)18.30.

Celta de Vigo - Real Madrid. Jaime Latre (C.Aragonés) 20.45.

-Lunes 8.

Málaga - Espanyol. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 21.00.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS PJ G E P GF GC Ptos.

1. Barcelona 17 14 3 0 45 7 45.

2. Atlético17 10 6 1 25 8 36.

3. Valencia17 10 4 3 36 17 34.

4. Real Madrid16 9 4 3 30 14 31.

5. Sevilla 17 9 2 6 20 22 29.

6. Villarreal 17 8 3 6 24 20 27.

7. Eibar17 7 3 7 22 29 24.

8. Getafe 17 6 5 6 22 16 23.

9. Real Sociedad 17 6 5 6 31 29 23.

10. Girona 17 6 5 6 21 26 23.

11. Celta de Vigo17 6 3 8 30 25 21.

12. Athletic Club17 5 6 6 18 19 21.

13. Leganés16 6 3 7 12 14 21.

14. Betis 17 6 3 8 25 31 21.

15. Espanyol 17 5 5 7 14 21 20.

16. Levante17 3 9 5 15 22 18.

17. Alavés 17 5 0 12 13 25 15.

18. Deportivo 17 4 3 10 19 34 15.

19. Málaga 17 3 2 12 13 31 11.

20. Las Palmas17 3 2 12 13 38 11.