Machín: "Hay que volver a ser un Girona competitivo"

5/01/2018 - 16:51

El entrenador del Girona FC, Pablo Machín, ha comentado este viernes en la previa del partido contra el Valencia CF que deben volver a ser "competitivos" como lo han sido en el 95% de sus partidos, y no así en el último enfrentamiento contra el Eibar, para poder volver a la senda del triunfo y soñar en algo más que en la permanencia, que sigue siendo su objetivo.

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

"Si ves la clasificación el Valencia asusta un poco. Es un equipo súper bien trabajado. Tratamos de potenciar lo que sabemos que hacemos bien y minimizar las del rival. No tenemos que dejar espacios para que brille su contra o brillen sus delanteros, y volver a ser un Girona competitivo", comentó en rueda de prensa.

En este sentido cree que han competido bien en casi todos los campos, de hecho vio a su equipo a nivel "fenomenal" en el 95% de los mismos, pero no en Ipurua. "El mérito en ese partido partido lo tuvo el Eibar pero se lo pusimos un poco más fácil", lamentó sobre el 4-1 encajado.

"De este equipo no se puede dudar nada", alegó el técnico, quien aseguró que tras esa derrota y las vacaciones de Navidad tienen ganas de enderezar el rumbo. "Estamos con ganas de volver a la senda del triunfo porque el último partido no fue el lo que nos tienen acostumbrados estos jugadores. Esperamos cambiarle la cara en este partido", comentó.

Machín aseguró que su equipo no se tiene que comportar en Mestalla como lo hizo ante el Eibar, equipo al que ve como un espejo en el que mirarse. "Es con envidia sana lo que nos gustaría que fuera el Girona en todos los partidos. No debemos ser excesivamente críticos porque este equipo ha tenido muy buenas prestaciones, y es lo que trato de buscar", detalló.

"Las vacaciones vienen determinadas por el calendario. Tuvimos el contratiempo de no pasar la Copa y nos permitía tras acabar el partido de Eibar tener unas vacaciones más largas. Los GPS que se llevaron para controlar el trabajo dicen que lo han hecho bien, no esperaba menos de un equipo súper profesional", explicó sobre el estado físico de sus jugadores.

De cara al 2018 le pide salud, confirmar la salvación y entonces soñar con cotas más altas. "Pido salud para demostrar lo buenos futbolistas que somos. Luego todos somos susceptibles de mejorar lo que tenemos, tendremos que estar atentos al mercado pero los Reyes pueden estar dentro de casa. Mi labor es sacar el máximo rendimiento a la plantilla que tengo", comentó.

"Me gusta ser optimista y positivo, mirar las cosas buenas que tenemos. Si no hubiera sido ambicioso y optimista es difícil que un club como el Girona siga creciendo y no sólo un año, queríamos más y más y hemos conseguido cosas inimaginables. Para un recién ascendido con muchas limitaciones el mantener la categoría ya es para darnos un sobresaliente", se sinceró.

Pero sigue sin querer mirar demasiado a Europa, que está a 4 puntos. "Miro a mitad de la tabla, que es donde estamos, en ganar al siguiente rival. Mi principal objetivo es llegar a esos 42 puntos. Al final de cada jornada miro a cuantos puntos estamos del descenso, y luego por curiosidad miro que estamos cerca de Europa. La ilusión está ahí y es buena pero la sensatez nos dice que tenemos que mirar más a mantener la categoría", apostilló.