El 'bombazo' del PSG: el plan desesperado para ahorrar y fichar a Cristiano Ronaldo

y sin embargo los poderes propagandisticos consiguieron que se le otorgase un quinto balon de oro.



Es vergonzoso que solo por estar en las portadas se le entregue este galardon, con lo patetico que ha sido siempre y ahora mas que su enacerbado orgullo le llevo a decir que es el mejor de la historia, cuando años atras dijo que el balos de oro era menos importantye que la bota de oro, porque uno es por votos y otro por goles marcados y ahi no hay trampa.



Ahora que es un cadaver se va a dar cuenta que el dinero no lo es todo y cuando no sea nadie va a tener que pagar por tener amigos con los que presumir. todo el mundo le dará de lado y el primero que lo va a hacer es el "sin escrupulos " de florentino.



le va a dar una patada en el culo con una sonrisa que nunca lo olvidará.