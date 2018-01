Nainggolan, fuera de la convocatoria de la Roma tras grabarse un vídeo bebiendo y fumando

5/01/2018 - 17:33

El jugador de la AS Roma, Radja Nainggolan, ha sido desconvocado del equipo para el partido de este sábado ante el Atalanta (18 horas), perteneciente a la vigésima jornada de la Serie A, después de publicar un video en la red social 'Instagram' de sí mismo bebiendo y fumando en una fiesta de Año Nuevo.

ROMA, 5 (Reuters/EP)

El entrenador de la Roma, Eusebio di Francesco, anunció la decisión en la conferencia de prensa previa al partido sin que los periodistas hubiesen preguntado al respecto. El internacional belga se disculpó por publicar el vídeo que mostraba que bebía y fumaba con música de fondo y fuegos artificiales, pero eso no cambió la decisión del técnico.

"En línea con el código de conducta del club, Nainggolan no será seleccionado para el partido de mañana contra Atalanta", dijo Di Francesco. "Esta es una política que se aplica en todos los ámbitos, si alguien de AS Roma o en representación de Roma comete ciertos errores que no son aceptables", añadió.

"Cualquiera que esté equivocado de la misma manera será castigado de la misma manera. Estas son las reglas. Más allá de esto, los pensamientos y las opiniones realmente no me interesan. Simplemente volveré a decir que Radja no jugará mañana", incidió el técnico romanista.

La Roma es cuarta en la Serie A, a nueve puntos del líder Nápoles, pero ha tenido una mala racha con solo una victoria en sus últimos cuatro partidos de la Serie A.

Por último, Di Francesco explicó que el partido ante el Atalanta es más importante que el incidente de Nainggolan. "Si alguien más hubiera publicado las fotos, eso hubiera sido diferente, pero el hecho de que lo haya hecho él mismo lo empeora aún más", agregó Di Francesco. "Radja sabe lo que ha hecho, ha aceptado la responsabilidad", finalizó.