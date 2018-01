El América de México ficha al francés Ménez y al colombiano Ibargüen

6/01/2018 - 11:32

El club América mexicano anunció la incorporación del delantero francés Jérémy Ménez y del mediocampista colombiano Andrés Ibargüen para disputar el torneo Clausura.

CIUDAD DE MÉXICO, 6 (Reuters/EP)

El delantero francés llega a las 'Águilas' del América procedente del Antalyaspor de Turquía, donde jugó el semestre pasado. Mientras, Ibargüen recala en México tras militar con el Racing Club de Argentina.

"Afortunadamente se concretó lo de Ménez, ya es jugador del América y esperamos que llegue lo antes posible. Hará las pruebas físicas y esperamos que esté listo para la fecha dos o tres", dijo en rueda de prensa el entrenador del América, Miguel Herrera.

"El nombre no lo hace jugar. Buscamos jugadores importantes y lo traemos por lo que ha hecho, pero el que ande bien es el que va a jugar. De nada me sirve un jugador mediático si no rinde", agregó.

El delantero de 30 años también jugó para los clubes franceses Girondins de Burdeos, PSG, Mónaco y Sochaux. Además militó en la Serie A de Italia vistiendo las casacas de Milán y Roma. Con el PSG consiguió dos títulos de liga, una Copa y una Supercopa de Francia. Con la selección de su país ha anotado dos goles en siete partidos disputados.

"Feliz y orgulloso de poder ser parte del club más grande de México Prometo a todos los azulcremas darlo todo por esta camiseta. Nos vemos muy pronto", escribió Ménez en su cuenta de Twitter.

Con la llegada de Ménez al América, serán dos los futbolistas franceses que participen en la liga mexicana, pues el actual campeón Tigres UANL tiene en sus filas a André-Pierre Gignac desde el 2015.

Más tarde, América informó de la llegada de Ibargüen, quien en su país jugó con Atlético Nacional, Deportes Tolima, Bogota y Cortuluá. "Hola Águilas, soy Andrés Ibargüen y soy un águila también. Vamos América", dijo el jugador de 25 años en un video que publicó el club mexicano.