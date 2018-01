Valverde, sobre Dembélé: "Todos tienen oportunidades de ser titulares"

6/01/2018 - 14:28

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que Ousmane Dembelé, que ya disputó sus primeros minutos ante el Celta en Copa tras tres meses de lesión, tiene "oportunidades de ser titular" en el encuentro de este domingo ante el Levante en el Camp Nou (16.15 horas), aunque ha advertido de que deben tener "cuidado" con él y no arriesgar.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"Todos tienen oportunidades de ser titulares. Con él tenemos que ir con un poco de cuidado porque tiene que meterse en la dinámica. Tiene posibilidades, claro", declaró en la rueda de prensa previa. "Le veo bien, mejor. Cuando llegó estaba despistado. Ha tenido una lesión importante, pero le vemos bien y con ganas en los entrenamientos. Pero competir no es lo mismo que los entrenamientos", continuó.

Todo ello en un partido para el que ha vuelto a ser convocado el delantero del filial Jose Arnaiz. "Es un jugador con el que estamos contando en Copa del Rey. Tiene posibilidades, tiene desparpajo. Depende de su rendimiento. Cuando están a caballo entre el filial y el primer equipo se descolocan un poco", dijo sobre el talaverano.

Además, el técnico vasco reconoció que "prácticamente" tiene "decidido" el equipo con el que saldrá ante los granotas tras una semana en la que ya jugaron el jueves. "Son tres días, vamos un poco apretados, hubo cambios el otro día. La semana que viene es un poco más complicado, porque tenemos jueves y domingo con la Real", apuntó.

"EL LEVANTE TIENE UN BUEN ATAQUE POR BANDAS, TENEMOS QUE TENER CUIDADO"

Por otra parte, analizó a su rival de este domingo. "El Levante es un equipo que, paradójicamente, está haciendo una mejor temporada fuera de casa que en casa; de hecho, fuera de casa sólo han perdido un partido en el campo del Betis. Es un equipo complicado de superar, tiene una estructura muy ordenada, dejan pocos espacios, se juntan mucho y eso hace que sea un rival al que no le generes tantas posibilidades de peligro", afirmó.

"Hacia arriba tienen una buena contra, van bien; se han quedado un poco cortos de delanteros. Es un rival que tiene un buen ataque por bandas y tenemos que tener cuidado. Contra el Levante mucha gente piensa que el partido se puede dar por ganado y no, tenemos que trabajar mucho", añadió.

En otro orden de cosas, descartó que la buena marcha del equipo pueda despistar a sus jugadores. "Está bien que estemos contentos, pero tenemos que estar concentrados para ganar. Estamos bien, en liga vamos los primeros, tenemos puntos de margen y queremos mantenerlos. Lo que algunos llaman euforia nosotros lo llamamos estar contentos para tener más confianza", expuso.

Sobre la posible incorporación del brasileño Philippe Coutinho, "un gran jugador", Valverde no quiso entrar en el tema. "La afición del Barça lo que quiere es que su equipo gane, y es lo que nosotros podemos darle. Nuestra idea es hacer un partido bueno mañana. No soy tan Rey Mago como para prometer todo eso", dijo "Lo que me gusta siempre es valorar los jugadores que tengo", aclaró.

Por último, rechazó hablar de la presunta cláusula en el contrato de Leo Messi que le liberaría en caso de que Cataluña se independizase y el conjunto azulgrana no jugase LaLiga Santander. "Los contratos son privados, no me gusta que se especule con un contrato. No tengo nada que decir", concluyó.