Cristóbal se aisla del mercado y polémica y desea "regularidad" en 2018

A Coruña, 6 ene (EFE).- El entrenador del Deportivo, Cristóbal Parralo, ha optado por sortear las preguntas sobre el mercado y la polémica de esta semana por la sugerencia del capitán, Pedro Mosquera, de pedir, en tono jocoso en la comida de Navidad, una prima por ganar al Celta y ha deseado encontrar en 2018 la "regularidad" que le saque del descenso.

El preparador deportivista reconoció en rueda de prensa que "esperaba estar en otra situación" a estas alturas de la temporada después de haber cogido al equipo a finales de octubre.

"Lo que queríamos era reconducir cuanto antes la línea del equipo y lo que tenemos que hacer es conseguir una regularidad que nos permita salir de los puestos de descenso", declaró.

Lo intentará este domingo en su visita al Villarreal sin el máximo goleador del equipo, el delantero Lucas Pérez, que "no está en condiciones" de jugar por una dorsalgia.

"La baja de Lucas es un hándicap para nosotros cualquier semana. Es uno de los jugadores que marca diferencias. Su baja es importante hoy, mañana y cuando sea", advirtió.

El técnico evitó dar pistas al Villarreal sobre cómo recompondrá al equipo en el Estadio de la Cerámica, donde se enfrentará a un rival con bajas y que, además, tuvo partido de Copa del Rey el jueves.

"Para mí tiene la dificultad que tiene, el Villarreal cuenta con una buena plantilla y bajas tenemos todos. En cuanto a haber jugado el jueves, después de un parón no sabes si es mejor para coger el tono. Nosotros tenemos que estar mentalizados, bien, seguros de lo que tenemos que hacer", sostuvo.

Cristóbal aseguró que tiene "confianza en el equipo" y se mostró "convencido" de que va a "competir bien" ante el Villarreal.

Esta semana, el Deportivo y el que era su director deportivo, Richard Barral, decidieron separar sus caminos, un cambio que no descentra al entrenador.

"Yo tengo la responsabilidad en el equipo, en intentar que compita, en ganar partidos. Esa es mi obligación como entrenador y si hay algo (propuestas de fichajes) será el club el que me comunique y me informe y yo puedo dar mi opinión", comentó.

Cristóbal aseguró que Barral "ha trabajado duro y bien" por el Deportivo y declaró que él está "centrado en revertir la situación" y no en los movimientos que puedan producirse en el mercado.

"Lo que pido es ganar mañana. Es en lo que hay que estar centrados, en el partido, no puedo hablar de altas o bajas", comentó.

Respecto a la sugerencia, hecha de modo distendido, por parte de Pedro Mosquera en la cena de Navidad sobre percibir una prima ante el Celta, el técnico optó por pasar página.

"Siento repetirme pero para mí lo importante es mañana. Ya salieron el presidente y el capitán a hablar y sobra cualquier explicación más. Mañana son tres puntos importantes y hay que traerlos. Seguir hablando de fichajes y de la prima es distraer de lo único importante, que son los puntos", apuntó.

"No voy a discutir a la plantilla, creo en los jugadores, estoy al frente de ellos, ellos trabajan y entrenan y me gustaría tener un rendimiento más alto, es lo que todos buscamos, no se han producido los resultados y hay que seguir insistiendo para que lleguen y salir de descenso", zanjó.