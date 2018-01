Abelardo Fernández:"El Athletic es muy intenso y tiene las ideas muy claras"

Vitoria, 6 ene (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, ha señalado este sábado que su próximo rival, el Athletic Club, "es un equipo muy intenso que tiene las ideas muy claras"

El asturiano ha destacado además, en rueda de prensa, que el cuadro bilbaíno cuenta con "dos jugadores arriba que llevan mucho tiempo en el mundo del fútbol".

"Tienen mucho ritmo de juego y tenemos que tener la misma intensidad que ellos para poder ganar", ha incidido el técnico, quien ha explicado que los "leones" juegan "rápido a banda para meter centros", por lo que tienen que "salir rápido de la presión que meten en San Mamés".

El alavesista ha considerado que "es un partido importante, pero no por el hecho de que sea un derbi, sino porque con la situación clasificatoria" que tienen, ha explicado que les quedan "21 finales y mañana es la primera".

El preparador babazorro ha comentado que su equipo "lleva una buena línea en resultados y juego" y es la que tienen que seguir.

Sin embargo, ha advertido que no están en una situación para crecerse, sino para ir "paso a paso, con la mayor humildad posible", porque, a su juicio, "no se consigue ningún objetivo sin humildad".

Ha reconocido que le preocupaba "el regreso a la competición ante el Formentera", pero se ha mostrado contento porque el equipo estuvo "muy bien" e hizo un partido "muy serio".

Sobre el debut del delantero bosnio Ermedin Demirovic, autor de dos goles en la Copa del Rey, Abelardo ha sostenido que "lo lógico es que juegue en el filial", y ha solicitado que hay que tener paciencia con el jugador porque, "es un chico de 19 años con capacidad de aprender y mucha progresión".

"Entre todos tenemos que intentar conseguir que en un futuro sea útil para el Deportivo Alavés", ha agregado.

Sobre Bojan Krkic, que en el choque copero no jugó por una orden del club, el gijonés ha desvelado que "el otro día hubo una posibilidad de que Bojan pudiese salir del equipo y no merecía la pena correr el riesgo de que tuviese una lesión, pero hoy en día eso no es posible de momento", por lo que seguirá contando para él.

"El Athletic es un equipo peligroso ya que por su política de fichajes mantiene un gran porcentaje de la plantilla cada año y eso les hace un equipo reconocible, que juega de una manera similar cada temporada", ha analizado.

Abelardo ha manifestado que como su equipo salga "dormido", los bilbaínos les pasarán "por encima". Así ha valorado que tienen que "seguir con la filosofía y el sistema de juego" que vienen elaborando e intentar que el Athletic no se encuentre "cómodo en la circulación de balón".