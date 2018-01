Unzué: "Hay Liga seguro, está todo por decidir"

Vigo, 6 ene (EFE).- El entrenador del Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, dijo este sábado que la Liga española no está sentenciada pese a que el Barcelona aventaja en 14 puntos, con un partido jugado más, al Real Madrid.

"Por experiencia y después de 17 jornadas jugadas está todo por decidir aunque haya una diferencia tan grande. Es cierto que entre los equipos grandes no es fácil quitarse tantos puntos, pero no sería la primera vez. Seguro que el Real Madrid al final de la liga estará cerca del Barcelona. Hay Liga, eso seguro", comentó el técnico celeste en una conferencia de prensa.

Unzué dijo que no tiene ningún "plan especial" para frenar mañana a Cristiano Ronaldo, que ha marcado 20 goles al Celta en los últimos doce enfrentamientos entre el conjunto gallego y el vigente campeón de Europa.

"Cada uno tiene que jugar como uno siente. No vamos a cambiar nuestra manera", indicó el preparador celeste, quien definió a Cristiano como "un depredador, un jugador que finaliza las ocasiones que su equipo crea".

"Como su equipo tiene más alternativas, la sensación que tengo es que él tiene más opciones de marcar. Sigue teniendo la opción de marcar en transiciones, pero ahora también cuando su equipo te domina. Cristiano no tiene los números de otras temporadas, pero sigue siendo un gran jugador", manifestó.

El entrenador del Celta confirmó que hará algunos cambios respecto al equipo que jugó el pasado jueves contra el Barça en la Copa del Rey, y mostró su agrado por la idea de juego del Real Madrid de Zinedine Zidane.

"Desde su llegada, además de ese poderío físico de ganarte más a la contra, le ha añadido jugadores de mucho talento en el centro del campo. Me gusta la idea que transmite el Real Madrid desde la llegada de Zidane porque le veo más alternativas", comentó.

"Juega con un tridente, sobre todo cuando lo hace con Kroos, Modric y Casemiro, que se compenetra y se compensa muy bien tanto posicionalmente como en el aspecto táctico-técnico. Son tres jugadores que se hacen mejores unos a los otros cuando juegan juntos", añadió.

En su opinión, el equipo blanco no sentirá la baja de Sergio Ramos, que "es un jugador difícil de sustituir", porque el club blanco "tiene plantilla suficiente para reemplazarlo".

"Tenemos que hacer una presión prácticamente perfecta e ir a apretarles para ganar. Debemos tomar buenas decisiones defendiendo", insistió Unzué.

El entrenador eludió pronunciarse sobre el caso de la cláusula antiindependencia de Leo Messi: "No tengo nada que decir porque no tengo la información verídica. Es muy fácil cometer un error y hablar algo que no se debe cuando no tienes toda la información".