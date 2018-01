Unzué: "En el Real Madrid siempre hay obligación de ganar"

6/01/2018 - 18:21

El entrenador del Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, no ha querido dar por muerto al Real Madrid en la Liga Santander, afirmando que en el club blanco hay siempre "obligación de ganar" y que siempre darán "el máximo" y competirán de cara al duelo de este domingo en Balaídos (20:45, Movistar Partidazo).

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"Al final, las películas que nos podemos ir haciendo antes de los partidos son múltiples. Creo que a los equipos normalmente, si están en dinámicas positivas, siempre es más difícil ganarles. En este caso, el Real Madrid no ha tenido tan buenos resultados, quizá más desde el inicio de la temporada, pero, en definitiva, es el Real Madrid. En ese tipo de equipos hay siempre obligación de ganar y estoy seguro de que van a competir y dar el máximo", afirmó Unzué en rueda de prensa.

El equipo blanco llega a Vigo con numerosas bajas, que incluyen a Karim Benzema, y a Sergio Ramos, que no ha podido llegar a tiempo al partido que su equipo disputará frente al Celta. Sobre si la baja de Ramos influirá en el rendimiento de su equipo, Unzué ha afirmado que tienen "banquillo suficiente" como para cubrirle.

"Con las plantillas que tienen (este tipo de equipos) no me parece que se vaya a notar demasiado. Evidentemente Ramos es un jugador totalmente contrastado y siempre es difícil de sustituir, pero creo que tiene el banquillo suficiente para que su baja no se note", declaró el técnico olívico.

En una semana complicada para los jugadores del Celta, ya que en pocos días disputarán dos encuentros contra el Barça y el Madrid, Unzué ha analizado el estado de los suyos. "Las dos alineaciones de esta semana estaban un poco relacionadas, dije que iba a haber jugadores que en estos encuentros que pasasen del banquillo a jugar y viceversa", explicó.

"Esa es la realidad y lo que sí he hecho es intentar hacer dos equipos, lo más equilibrados posible y, sobre todo, los más relacionados con las necesidades que creo que yo veía en cada partido. No tengo ninguna duda de que, tanto el once que va a salir como los que parten desde el banquillo van a competir como hasta ahora, en todos los partidos que hemos tenido", agregó.

"Hasta ahora la sensación es muy buena. Se han hecho dos entrenamientos post-partido para equilibrar cargas, pero tampoco puedes hacer demasiado trabajo porque en poco periodo de tiempo tienes otro partido y hoy, en el pre-partido, me ha dado la sensación de ver un grupo con mucho ánimo, con mucha ambición y con ganas de que llegue la hora de jugar", manifestó el entrenador en sala de prensa.