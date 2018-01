El City brilla ante el Stoke y el Chelsea jugará el 'replay' ante el Norwich en la tercera ronda de la FA Cup

6/01/2018 - 20:45

El Manchester City no falló en su cita con la tercera ronda de la FA Cup y remontó al Burnley en el único duelo del día entre equipos de Premier, mientras que el Chelsea no pudo pasar del empate sin goles en Carrow Road y tendrá que jugarse su pase a la siguiente ronda en el 'replay' ante el Norwich en Stamford Bridge.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Pep Guardiola incluyó a buena parte de sus habituales titulares, incluidos David Silva y un Sergio Agüero que anotó un doblete. Los dos goles del argentino en la primera mitad, encarrilaron la victoria del conjunto 'citizen' y dieron la vuelta al marcador frente al Burnley, que se había adelantado con tanto de Ashley Barnes en la primera parte.

El delantero británico aprovechó un error de John Stones para poner por delante a los visitantes. Sin embargo, un saque rápido de falta y un gran taconazo, ambos de Ilkay Gundogan, posibilitaron las dos dianas del 'Kun'. Después, el alemán Leroy Sane y el portugués Bernardo Silva cerraron el marcador, concluyendo una remontada (4-1) que les da paso a la cuarta ronda del torneo más antiguo del fútbol inglés.

No corrió la misma suerte el Chelsea en el este de Inglaterra. Antonio Conte apostó por un once lleno de suplentes para medirse al Norwich, 13º clasificado en la segunda división inglesa y los suyos no pudieron pasar del empate. Los 'blues' se estrellaron una y otra vez con el muro de los 'canaries', y ni la entrada de Morata en la segunda mitad fue suficiente para encontrar el gol. Los londinenses tendrán que recurrir al 'replay' para avanzar a la cuarta ronda de la competición, pero esta vez el encuentro se disputará en Stamford Bridge.

Por su parte, el Newcastle de Rafa Benítez lo tuvo más fácil para vencer, cosechando un cómodo triunfo (3-0) frente a un Luton de Sky Bet League Two -equivalente a la Tercera División-. El español Ayoze Pérez con dos goles antes del descanso fue el más destacado de un encuentro que también disputaron Mikel Merino y Javier Manquillo.

Como las 'urracas', el Huddersfield venció (1-2) en casa del Bolton (Championship), el Southampton ganó (0-1) en Craven Cottage al Fulham (Championship) y el West Brom se impuso (0-2) al Exeter City (League Two).

No tuvo tanta suerte el Sunderland, que perdió contra un Middlesbrough (Championship) que contó con los españoles Dani Ayala y Adama Traoré en su once titular. Rudy Gestede y Martin Braithwaite marcaron los goles del 'Boro'. Lo mismo le sucedió al Stoke, ya sin Jesé Rodríguez, que cayó frente al Coventry (2-1) de League Two.

En los últimos encuentros con presencia de equipos de Premier, el Swansea empató sin goles en casa del Wolverhampton (Championship) en un partido en el que ambos acabaron con diez por las expulsiones de Rubén Vinagre y Leroy Fer; el Leicester emuló a los galeses en el estadio del Fleetwood (League One) y el Bournemouth logró empatar (2-2) en su feudo en el último minuto contra el Wigan (League One) con gol de Steve Cook. Estos empates supondrán un 'replay' en el campo del conjunto que fue visitante.

--RESULTADOS DE LA JORNADA.

-Tercera ronda.

Sábado 6.

Fleetwood Town - Leicester City0-0.

Middlesbrough - Sunderland AFC 2-0.

Ipswich Town - Sheffield United1-3.

Watford - Bristol City3-0.

Birmingham City - Burton Albion1-0.

Aston Villa - Peterborough United 1-3.

AFC Bournemouth - Wigan Athletic 2-2.

Coventry City - Stoke City 2-1.

Bolton Wanderers - Huddersfield Town 1-2.

Yeovil Town - Bradford City 2-0.

Brentford - Notts County 0-1.

Queens Park Rangers - Milton Keynes Dons0-1.

Exeter City - West Bromwich Albion0-2.

Doncaster Rovers - Rochdale AFC0-1.

Blackburn Rovers - Hull City0-1.

Cardiff City - Mansfield Town 0-0.

Manchester City - Burnley4-1.

Wolverhampton Wanderers - Swansea City 0-0.

Stevenage - Reading0-0.

Newcastle United - Luton Town 3-1.

Millwall - Barnsley4-1.

Fulham - Southampton 0-1.

Wycombe Wanderers - Preston North End1-5.

Carlisle United - Sheffield Wednesday0-0.

Norwich City - Chelsea0-0.

Viernes 5.

Liverpool - Everton2-1.

Manchester United - Derby County. 2-0.

Domingo 7.

Newport County AFC - Leeds United AFC.

Shrewsbury Town - West Ham United.

Tottenham Hotspur - AFC Wimbledon.

Nottingham Forest - Arsenal.

Lunes 8.

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace.