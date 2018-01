Zidane echa un pulso a Florentino Pérez por el fichaje de Kepa

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, sorprendió a todos al decir este pasado sábado que no necesita el fichaje del portero del Athletic, Kepa Arrizabalaga, el cual ya habría pasado reconocimiento médico con los blancos.



"No necesito, como entrenador, un portero. Ahora no lo necesito. En junio, si hay cambios, si nos sentamos y hablamos, puede ser que haya posiciones en las que fichar. A lo mejor llega a un momento en el que lo puedes discutir, pero hoy en día no veo eso", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Celta de Vigo.

Pero la cosa va a más, ya que Zidane le habría comunicado a sus actuales porteros, Keylor Navas y Kiko Casilla, que no saldrán del Real Madrid en este mercado de fichajes, según informa el diario Marca.

En cuanto al portero costarricense, Zidane le reiteró la confianza ante todas las noticias que hablaban de acuerdo entre Real Madrid y Athletic. El galo quiere a Keylor y el fichaje de Kepa sería un especia de traición hacia al 'tico'.

A Keylor Navas le reiteró la confianza ante todas las noticias que hablaban del acuerdo entre el Real Madrid y el portero del Athletic. Con Kiko Casilla también ha tenido diferentes charlas. Al portero se le han acercado varios equipos dentro del efecto dominó que se iba a producir ante la salida de Kepa.

Con Casilla, más de lo mismo. Varios equipos se han interesado en una cesión para este mercado, pero Zidane le ha reiterado su deseo de quedarse con él hasta final de temporada.