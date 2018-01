El Real Madrid no mejorará el sueldo a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid. Imagen: Reuters

El Real Madrid tiene un serio problema con Cristiano Ronaldo. El portugués, reciente ganador del Balón de Oro y del premio The Best, quiere ser el futbolista mejor pagado del mundo, algo a lo que su presidente Florentino Pérez no está dispuesto a llegar.



Según informa Marca, los dirigentes blancos no tienen intención de renovar el contrato a su estrella Cristiano Ronaldo, el cual ya firmó su renovación en noviembre de 2016. Su segunda renovación desde que es jugador blanco.

Desde el club saben que el portugués Cristiano Ronaldo no va a estar mejor en ningún club que el Real Madrid, sobre todo si quiere seguir teniendo opciones a ganar el Balón de Oro y títulos como la Champions League.

Según las últimas informaciones, Cristiano, que cumplirá 33 años en febrero, cobra alrededor de 23 millones de euros, pero el portugués quiere ser el que más gane. En estos momentos Neymar y Messi son los que lideran este apartado con unos 30 millones de euros por temporada.

Aún así, desde el Real Madrid quieren ser cautos con este tema y esperar los próximos movimientos del portugués. Aparte del tema salarial, Cristiano no pasa por su mejor momento dentro del vestuario tras las salidas de sus apoyos Pepe, James y Coentrao.