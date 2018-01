Quique Sánchez Flores: "Hemos de minimizar errores y pensar que es una Liga muy pareja"

7/01/2018 - 14:59

El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, espera que los "pequeños detalles" en el partido contra el Málaga de este lunes en La Rosaleda (21.00 horas) les den el triunfo a su equipo, y la primera victoria de la temporada lejos de su estadio.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"El marcador del otro día no nos ayudó, pero ganaremos más partidos así que perderemos. Un análisis más frío me dice que hemos de minimizar errores y pensar que es una Liga muy pareja. Coger una racha positiva nos abrirá el camino", manifestó el madrileño en rueda de prensa.

Después de perder ante el Levante en la Copa del Rey, Sánchez Flores ha afirmado que sus jugadores están "listos y preparados" para poder "seguir trabajando para ofrecer nuestra mejor versión" ante un Málaga que quiere salir de los puestos de descenso.

"Queremos tener una mejor posición en la tabla y arrancar definitivamente. Casi nunca pensamos solo en el partido anterior sino de manera más global", explicó. "El año pasado fue un partido complicado pero tuvimos acierto con el gol y el alma suficiente para defender el resultado. El Málaga apelará al trabajo, al sacrificio y nosotros hemos de igualar al menos eso", indicó.

El preparador perico ha admitido que no haber ganado fuera de casa en toda la temporada no le preocupa. "Necesitamos tener la confianza necesaria o la inercia para conseguirlo", expuso, recalcando que los equipos grandes "no suelen hacer distinciones entre ganar en casa o hacerlo fuera".

El madrileño concluyó la rueda de prensa asumiendo que han "cometido errores subsanables y evitables". "Hay 10 equipos que estamos colocados en una distancia mínima. Sabemos lo importante que es enganchar una buena inercia, por eso hemos de ir con la pasión y la actitud de que no perdonaremos nuestras oportunidades", finalizó.