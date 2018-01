Calleja: "El equipo no ha jugado bien, no es el Villarreal que quiero"

Vila-real (Castellón), 7 ene (EFE).- El técnico del Villarreal, Javier Calleja, comentó tras empatar ante el Deportivo en el estadio de La Cerámica, que su equipo no realizó un buen partido y que desperdiciaron una buena ocasión para haber alcanzado la quinta plaza de la clasificación.

"Estoy cabreado por todo, porque el equipo no ha jugado bien, no he visto al Villarreal que quiero. Hoy el equipo no ha mostrado el nivel que lleva haciendo durante la temporada. No hemos estado acertados", indicó.

"Pese al resultado a favor no hemos estado a gusto y no hemos estado a la altura de lo que esperábamos, era un partido importante para colocarnos entre los cinco primeros, recordó.

Sobre el desarrollo del encuentro apuntó que "con el balón no hemos tenido ritmo, éramos demasiado previsibles y al final estamos disgustados porque la ilusión era sumar los tres puntos para meternos entre los cinco primeros".

Preguntado por la incidencia de la ausencia por sanción de Manu Trigueros, señaló que "los buenos jugadores siempre se echan en falta, pero es verdad que nos ha faltado un poco más de profundidad en la primera parte, jugamos demasiado en horizontal y no hemos conseguido el ritmo que buscábamos y nos ha penalizado mucho".

"Hemos obtenido en una gran jugada colectiva el gol, que nos tenia que haber dado confianza, pero aún así no hemos hecho lo que debíamos y ha venido el empate, que bajo mi punto de vista es merecido por los visto en el encuentro", apostilló.

Por último se refirió al reciente fichaje del delantero colombiano Roger Martínez, del que dijo que "es un gran refuerzo, necesario, un jugador que puede ser un buen complemento para lo que tenemos arriba y lo que queremos es que se acople lo más pronto posible para que nos ayude lo que queda de temporada".