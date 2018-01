Pánico en el Real Madrid por no clasificarse para la Champions League

El Sevilla está a sólo tres puntos de los madridistas con un partido más

La cuarta plaza actual forzaría a los blancos a jugar la fase previa

Bale se lamenta tras el empate a dos del Celta. Imagen: Reuters

La debacle del Real Madrid en Vigo hace que el vigente campeón de Liga ya no piense si quiera en la opción de ganar el título. Zidane, en un giro 'simeoenesco', ha abrazado el discurso del 'partido a partido'. Lo dijo tras empatar frente al Celta. "Ahora no pensamos en la Liga. Vamos día a día", afirmó en la flash interview. Sus palabras son un baño de realidad y la advertencia de una posible tragedia peor que no ganar el título: no jugar si quiera la Champion League la próxima temporada.

El Real Madrid es ahora mismo cuarto, con 32 puntos y un partido menos. En esta posición, de acabar hoy la temporada, debería jugar la previa de la máxima competición continental, lo que sería un mazazo para las aspiraciones económicas del club, obligado a reducir sus partidos de pretemporada y, por tanto, sus ingresos.

Pero es que la temporada no ha acabado y el riesgo de ser cazado por sus perseguidores es evidente. El Sevilla, con un partido más, está a solo 3 puntos. Dicho de otra forma, si los andaluces hubieran ganado al Betis, estarían empatados a puntos, aunque por detrás todavía. La diferencia de goles (16) de los blancos sonríen a los blancos.

Por detrás, el Villarreal está a sólo cuatro de los blancos y el Eibar, a cinco. Distancias relativamente asumibles que, viendo la deriva merengue, no serían una distancia inasumible para los perseguidores.

Malos precedentes

La experiencia dice que no es imposible caer al pozo de la Europa League. Hace 22 años, en la 95-96, el Madrid no se clasificó ni para Europa (entonces sólo el primero jugaba la Champions).

En 1998, el año de la Décima, la consecución de la Champions permitió al Madrid de Heynckes repetir en el torneo al año siguiente (acabó cuarto y le quitó a la Real su puesto en Champions).

Algo parecido a lo que sucedió en 2000, cuando el Madrid de Del Bosque terminó 5º, pero al ganar la Octava, accedió directo a la Champions robando al Zaragoza su derecho a disputar este torneo. Así pues, los antecedentes no son tan lejanos frente a un riesgo de tragedia que, esta temporada, vuelve a coger fuerza.