El Barcelona confirma la lesión de Coutinho: será baja 20 días

No debutaría hasta la visita del Alavés, semis de Copa o el derbi ante el Espanyol

Coutinho, delante del escudo del Barça, un día después de su llegada a Barcelona. Imagen: Reuters

Philippe Coutinho, el fichaje más caro en la historia del fútbol español y del FC Barcelona (120 millones más 40 en variables) no podrá lucir la camiseta blaugrana hasta finales del mes de enero. Que el brasileño estaba lesionado ya se sabía antes de que pisara el Camp Nou. Ahora ha sido el club el encargado de confirmarlo con un comunicado que alerta que el mediocampista estará fuera durante unas tres semanas.

"Coutinho presenta una lesión evolutiva en el recto anterior del muslo derecho. El tiempo de baja se sitúa en torno a los 20 días", reza el texto que ratifica que Coutinho no jugó en Liverpool no sólo por su deseo de ser blaugrana, sino también por molestias físicas reales.

De confirmarse estos plazos, el ex de los reds no estaría disponible hasta el fin de semana del 27-28 de enero, cuando el Barça recibe al Alavés. De no jugar este fin de semana estaría disponible para la ida de las semifinales de Copa (si es que los culés se clasifican) o ya para el derbi ante el Espanyol del 3-4 de febrero.

En este caso, el debut de Coutinho estaría cargado de morbo. Hay que recordar que el brasileño jugó en España por primera vez con la camiseta del Espanyol después de ser cedido por el Inter de Milán.