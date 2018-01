Simeone confirma que Vitolo será titular en la vuelta de la Copa del Rey contra el Lleida

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, confirmó la titularidad de Víctor Machín, 'Vitolo', en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Lleida, al tiempo que remarcó que el extremo ha llegado al club "con mucho entusiasmo y mucha energía".

"Vitolo llegó hace poco y está claro que se tiene que habituar a las necesidades que tiene el equipo para que su jerarquía y talento nos beneficie. Él está con muy buena predisposición, con mucho entusiasmo y mucha energía, así que mañana empezará el partido", anunció el técnico en rueda de prensa tras el entrenamiento.

También declaró que el delantero Diego Costa también dispondrá de minutos en el encuentro de este martes, aunque sin desvelar si será de inicio o desde el banquillo, una vez que cumplirá un partido de sanción en el duelo del próximo sábado ante el Eibar por su expulsión en el choque de la última jornada de Liga con el Getafe.

"El club trabajará en consecuencia de lo que cree oportuno", dijo primero el técnico en referencia a si iba a recurrir o no la segunda tarjeta amarilla del atacante, para después añadir: "Nosotros seguiremos en la línea de lo previsto, que teóricamente en Eibar no va a jugar, así que me imagino que mañana tendrá minutos".

El Atlético encara el partido con una ventaja de cuatro goles del encuentro de ida (0-4). "Necesitamos competir. Lo que mejor nos puede pasar con una plantilla importante como la que tenemos a nivel de competencia es tener competiciones", manifestó acerca de la motivación del equipo a pesar de un marcador tan claro.

"Está claro que jugar mañana sirve para estar en forma y para que el entrenador tenga alternativas diferentes para el sábado (en el partido de la Liga ante el Eibar). Y al que le toque mañana empezar el partido a hacerlo bien y demostrar que están preparados para cualquier momento entrar en el equipo", continuó el técnico.

Su conjunto ha comenzado el año con las llegadas de Diego Costa y Vitolo y dos triunfos, que han generado altas expectativas entre los aficionados. "El contagio de jugadores importantes con jerarquía como han entrado en el mercado de invierno potencian al equipo, los futbolistas lo perciben y el equipo se ve favorecido", repasó.

"Evidentemente, eso se traslada hacia afuera, la gente lo percibe cuando ve al equipo jugar y hay que mantenerlo. Tenemos un partido importante para mantener la continuidad dentro de la plantilla y cerrar la eliminatoria de Copa", prosiguió Simeone, preguntado también por dos nombres propios: Sime Vrsaljko y Koke Resurrección.

El lateral ha asumido la titularidad en los últimos partidos. "Lo veo como ustedes. No difiere mucho lo que ven ustedes de lo que veo yo. Las cosas se muestran en el campo, las palabras, que a veces son muchas, sobran y los hechos son los que deciden. Sime en este momento está muy bien y ojalá se mantenga en esta línea", afirmó.

"Lo que quiere el entrenador y necesita el equipo es resultados y rendimiento. Cuando aparecen resultados más rendimiento está claro que aparece la continuidad", dijo Simeone, que luego habló de Koke y su demarcación en el mediocentro, el puesto que ocupó ante el Getafe: "Con él en esa posición tenemos mucha mejor circulación"

"Perdemos un centrocampista de trabajo y los partidos nos irán marcando un poco las necesidades que pide el equipo. A más contundencia posiblemente el equipo se manejará de una manera y a menos contundencia nos tendremos que manejar de otra y buscar la fórmula para que saquemos las cosas adelante", concluyó.