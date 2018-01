Mikel Rico: "La única verdad es que Kepa está en el Athletic"

8/01/2018 - 17:40

El centrocampista del Athletic Club Mikel Rico celebró la buena racha del equipo vasco y afirmó que el portero Kepa Arrizabalaga "es uno más" de la plantilla, que trabaja ajeno a su posible fichaje por el Real Madrid, y que la "única verdad" hasta la fecha es que sigue perteneciendo al club bilbaíno.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Sabéis más vosotros que nosotros. Es una 'bola de nieve' porque vosotros hacéis la bola. Habláis de que ha pasado recocimiento médico, de que ha fichado por el Madrid ... y la única verdad es que está aquí. Es jugador del Athletic Club y el único que no ha dicho nada es Kepa", dijo en rueda de prensa.

Para Mikel Rico si Kepa no ha dicho nada "es que no hay nada que decir". "Trabajamos ajenos a todo esto y él es uno más. Él ya ha dicho que cuando tenga algo que decir lo dirá. Si no ha dicho nada es que no tiene nada que decir. Si no, lo diría sin ningún problema", insistió el jugador, que se declaró satisfecho porque ante el Alavés se haya roto la racha negativa.

Por otro lado, Rico se mostró feliz por haber regresado al once titular del Athletic, que ante el conjunto vitoriano "estuvo bien y fue superior", y porque está contando "con minutos y el equipo está sumando, que es lo que cuenta".

"Trabajamos para jugar. Por mucho que lleves sin jugar, entrenas para dar la vuelta a la situación. Entré en un momento complicado, el equipo ha sumado puntos y defensivamente se ha parado la sangría. Ahora, a no bajar el nivel para que (el entrenador) siga contanto conmigo", añadió.

Acerca de la renovación de su contrato, que expira el próximo 30 de junio, expresó su voluntad de continuar en el Athletic. "Está todo tranquilo. No pienso en ello, juego y lo que tenga que venir, vendrá. A mi me encantaría seguir en el Athletic, eso lo sabe todo el mundo. Intento disfrutar, y por suerte me está tocando estar dentro del campo. Si tiene que ser, será. Si no, a seguir por otro lado. De momento, no quiero darle más vueltas", concluyó.