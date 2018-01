Guidetti: "Espero ayudar al equipo a ganar"

8/01/2018 - 19:54

El futbolista sueco John Guidetti, nuevo fichaje del Deportivo Alavés, ha señalado este lunes en su presentación como jugador albiazul que espera "ayudar" al equipo para "ganar" y se ha mostrado "feliz" de compartir vestuario con jugadores de la talla de Munir, Burgui o Bojan.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"He visto varios partidos del Alavés y tiene jugadores muy buenos. Estoy feliz de tener la oportunidad de jugar con Munir, Burgui, Bojan y el resto de compañeros. Me gusta ganar y quiero ganar a todo: fútbol, cartas o monopoly. Si no lo consigo, me enfado mucho y espero ayudar al equipo a ganar", explicó en su presentación como nuevo jugador albiazul.

El exfutbolista del Celta ensalzó a la afición del club. "En el fútbol lo más importante son los aficionados. El año pasado jugué aquí en la eliminatoria Copa y los hinchas del Alavés me parecieron increíbles. Me gusta jugar para una afición muy apasionada; me da energía y juego mejor", manifestó.

El delantero, que lucirá el 10 en la espalda, quiere aportar su energía y fuerza para ayudar al Deportivo Alavés a lograr buenos resultados. "Juego, corro y me esfuerzo siempre con todo mi corazón. Me gusta ayudar a los compañeros y al equipo a ganar partidos", remarcó.

Guidetti estuvo acompañado en la sala de prensa de Mendizorrotza por Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, que agradeció el compromiso del jugador para hacer posible su incorporación. "Hace varios meses que se puso en marcha la posibilidad de contratarle y sin su compromiso hubiese sido muy difícil. Es un jugador que nos va a aportar mucha energía, trabajo y goles", destacó Fernández.