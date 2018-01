Zidane gana su pulso a Florentino Pérez: Kepa podría ser baja tres meses y se aleja del Real Madrid hasta junio

El arquero podría tener que pasar por quirófano y eso retrasaría su fichaje

El Madrid no gastaría 20 millones, pero le daría una jugosa prima de fichaje

Kepa se arriesga a no jugar el Mundial: Ziganda apuesta por Herrerín

Kepa, en un partido con la selección sub 21. Imagen: Getty

Kepa Arrizabalaga, portero del Athletic Club, está viviendo un momento complicado. El arquero sigue lesionado. Cuando se lastimó las estimaciones iniciales apuntaban a que estaría fuera de los terrenos de juego hasta los primeros días de enero. Ya han pasado casi 10 desde que el 2018 entró en nuestras vidas y por ahora el futbolista sigue fuera. Un problema que podría prolongarse mucho más: hasta tres meses, según algunas informaciones. Si a esto se le añade la dura sentencia de Zidane en sala de prensa el pasado sábado ("Ahora mismo no necesito otro portero") el resultado es un panorama oscuro para el internacional español. Tanto, que a día de hoy parece más factible que Kepa acabe fichando por el Real Madrid en junio que en el recién abierto mercado invernal.

Esta madrugada ha revelado Onda Cero que su dolencia podría necesitar de quirófano. Un paso que, de confirmarse, lo dejaría sin poder jugar hasta mediados de marzo.

En Madrid no quieren asumir el riesgo de pagar 20 millones de euros por él ahora y no tenerlo disponible más que para dos meses de competición. Esperar hasta junio supondría atarlo a coste cero (será libre el 1 de julio) con, además, las garantías suficientes de que su estado físico no será un problema.

Kepa saldría ganando una jugosa prima de fichaje (ha firmado dos contratos y el de junio es más potente que el de enero), pero a cambio, pondría en riesgo su presencia en el Mundial de 2018. Ziganda no le asegura la titularidad si finalmente aguanta en San Mamés y con Herrerín a punto de renovar, todo apunta a que el portero sufriría la misma medicina que tuvo que tragar en su día Fernando Llorente: altas dosis de banquillo o grada para pagar su traición por no ampliar su contrato cuando quiso el club.

Entre tanto, aunque de forma indirecta, Zidane habría vuelto a vencer su pulso a la directiva. Desde que se supo que los merengues pretendían a Kepa, el francés ha tratado de evitar su llegada para proteger a Keylor Navas. Es más, en la última cumbre sobre fichajes celebrada a principio de año en Valdebebas, Zidane dio su visto bueno al arquero a regañadientes.

Su apuesta seguía siendo Keylor Navas, como dejó claro en su última comparecencia, ésa en la que echó paladas de tierra sobre la opción de que fichar a Kepa en enero. Una alternativa que ahora, por culpa de la lesión del guardameta, está cada vez más aparcada.