La crisis del Real Madrid desata los planes de revolución galáctica en verano con tres posibles 'bombazos'

Benzema se queda casi sin defensores en el club y su venta parece cantada

Kane gusta a la directiva y Hazard, a un Zidane que lo recomendó en 2012

Benzema se lamenta tras marrar una ocasión en el clásico. Su salida parece cantada. Imagen: Reuters

El Real Madrid está a 16 puntos del Barça, es cuarto en Liga y, por primera vez en los últimos casi 20 años, ve peligrar la opción de clasificarse para la Champions League. Un drama que ha desatado las expectativas de revolución galáctica con la que la directiva pretende reorganizar al todavía campeón de Liga y Champions. Para ello, habrá que vender y fichar. En el primer nombre, el de Benzema aparece apuntado en todas las quinielas. En el segundo, Kane, Hazard e incluso Courtois (dependiendo de qué pase con Kepa) podría convertirse en las incorporaciones punteras del equipo merengue.

Así lo ha desvelado Eduardo Inda, director de OKDiario.com. "El plan del Real Madrid en verano es desprenderse de Benzema. Van a traer en el verano a Kane, ya está muy avanzado, y la idea es traer también a Eden Hazard y no se descarta la posibilidad de que venga también Courtois", ha afirmado el periodista, quien, además, ha insistido que la posible renovación de Cristiano Ronaldo está enfilada, aunque no se anunciará hasta que no pase la eliminatoria contra el PSG, a día de hoy, marcada en rojo en el calendario del Real Madrid.

"Esa mejora de contrato de Cristiano Ronaldo se va a producir, las partes están condenadas a entenderse", ha empezado a explicar Inda, quien ha valorado las opciones del portugués y el club.

"Cristiano Ronaldo sería tonto si se fuera del club en el que lo ha ganado todo y el Real Madrid sería tonto si dejara marchar a Cristiano Ronaldo. Lo que me dicen a mí es que solucione lo del PSG, que se pase la eliminatoria, y automáticamente se haría la renovación", ha concluido.