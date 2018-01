Zidane deja la puerta abierta a su salida del Real Madrid

"Si me quedan diez días aquí, los viviré a tope", ha dicho a France Football

El técnico está puesto en entredicho por primera vez en diez años

Zidane sale al césped en Balaidos antes del Celta - Real Madrid. Imagen: EFE

Zidane atraviesa un momento complicado en el Real Madrid. Acaba de cumplir dos años desde que llegó al banquillo merengue y tras 24 meses de éxitos constantes, su equipo roza la tragedia. Eso, tratándose del club más laureado de Europa, habría implicado ya su posible salida del Bernabéu. Él lo sabe. Y así lo admite sin rubor. Sabe que su final como técnico blanco podría estar próximo.

Lo ha hecho en una entrevista concedida a France Football, que por segundo año consecutivo lo ha nombrado mejor entrenador francés del año. "Sé que no me quedaré diez años", ironiza el francés.

"Me digo a mí mismo: 'Si me quedan diez días aquí, pues bueno, vive esos diez días a tope. Si son seis meses, vive esos seis meses a tope'. No pienso en nada más. Sé que no me quedaré diez años", ha añadido.

La entrevista se la hicieron antes de la debacle de Balaídos, un empate que deja al Madrid a 16 puntos del Barça, del líder, y con opciones de poder quedarse fuera de la Champions por primera vez en casi una década.

Sin embargo, ya antes de tropezar en Vigo, el Madrid venía tocado por un clásico que ha dejado profundos surcos en el madridismo mientras Zidane mantiene pulsos con la directiva sobre qué hay que fichar y qué no. El caso Kepa es el más paradigmático.

Este cóctel lo deja en una posición, por primera vez, complicada de verdad desde que cogió los mandos del Madrid. Zidane siempre ha dicho que no sabe cuánto tiempo entrenará a los blancos y que en el Bernabéu los mitos duran poco. No tienen protección perpetua.

Una reflexión que de nuevo ha repetido. "Zinedine Zidane ya no es jugador en el Real Madrid. Ese Zidane ya no existe. Ahora es el entrenador Zinedine Zidane el que debe hacer carrera. No estoy protegido por lo que he hecho como jugador en este club", ha dicho dejando entrever, de nuevo, que se siente preparado para lo que pueda pasar. Sea lo que sea. Aunque se llame Zidane.