Valverde cuadra el círculo del Barcelona, reinventa a Dembelé, y mantiene su fórmula milagrosa

La fórmula de usarlo como cuarto centrocampista funcionó ante el Levante

Con su inclusión en la media, Valverde no tendrá que romper el 4-4-2

Dembélé, en el partido frente al Levante en el que ejerció de mediocampista. Imagen: Reuters

Ernesto Valverde, entrenador del FC Barcelona, tenía un problema sobre la mesa. A priori apuntaba a ser un problema serio. Con el retorno de Dembélé, el Txingurri debía elegir entre poner al francés (110 millones de fichaje) y jugar con 4-3-3, o dejarlo en el banquillo, y deshacer el 4-4-2 sobre el que se ha apuntalado su éxito. El domingo, ante Levante, el entrenador culé decidió apostar por ambas opciones. Usó a Dembélé, y el Barça jugó con un 4-4-2.

La fórmula, como si de la cuadratura del círculo se tratase, funcionó. Dembélé no ejerció de extremo derecho, el espacio en el que le gustaba lucirse en el Borussia Dortmund, sino que ocupó el puesto de interior diestro, con Suárez y Messi acompañándole en el once, pero no línea en el campo.

Ellos fueron delanteros. Al galo le tocó el sacrificio de pegarse a la medular para cohesionar el centro del campo.

Al principio le costó. No fue tarea fácil moverse en ese espacio tan poco hecho a él. Es más, en alguna ocasión decidió pasarse al ataque e incluso cambiarse de costado. Messi le reprendió y pidió que volviera a los orígenes. Al interior diestro.

Y allí en un primer momento tropezó con las exigencias del guión, con el corsé táctico de un esquema en el que los mecanismos están ya bastante asumidos, pese a que su autor apenas lleva medio año en Barcelona.

Luego, conforme fue pasando el tiempo, Dembélé se fue sintiendo más cómodo hasta aprovechar los espacios que tenía por delante para generar peligro por velocidad. Eso es lo que le exige Valverde, lo que pretende conseguir con un futbolista fichado para ser delantero, que no tenía a priori hueco en el 4-4-2.

De lograrlo, de cumplir con estas funciones, el Barça ganará un medio al que añadirá la pegada que ya ha exhibido en otros equipos sin tocar la fórmula del éxito que ha logrado Valverde.