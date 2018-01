Zidane insiste en no fichar en el mercado de invierno: "No quiero a nadie"

El técnico sale al paso para "defender a muerte" a su plantilla

Desmiente que quiere echar "un pulso" a Florentino Pérez

Respecto al Numancia: "Tenemos que acabar jugando bien"

Zidane, en el entrenamiento previo al Madrid-Numancia. Imagen: EFE.

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró contundente este martes y apeló a "trabajar más que nunca" para salir de un mal momento que no le ha hecho perder la confianza en una plantilla que va a "defender a muerte" y sobre la que no va a "echar mierda cuando hay cosas mal".

Zidane compareció en rueda de prensa para la previa de la vuelta de octavos de Copa del Rey ante el Numancia, pero lo hizo con más de una hora de retraso, después de iniciar el entrenamiento también de forma más tardía tras reunirse con sus jugadores.

"No te voy a decir lo que hablamos, son charlas como en cualquier equipo y podéis analizarlo como queráis, como un momento de crisis y todo eso. Estamos para buscar soluciones e intentar hacer mejor las cosas. Ha sido un poco más larga, pero nada más", aseveró el francés.

'Zizou' dejó clara cual es la receta para salir de este momento de mal juego. "Cuando hay cosas como las que estamos pasando y no son como queremos, lo único es el trabajo, volver al trabajo, que es en lo que creo y quiero que los jugadores piensen lo mismo. Vamos a trabajar más que nunca, en todos los sentidos porque no es una cosa física o de cabeza, es un poco de todo. No hay más remedio que esto", remarcó.

El técnico madridista recalcó que si había mantenido esta charla es porque la consideraba "necesaria". "No hago una charla por hacerla, cuando nos reunimos es para sacar algo", zanjó sin dar detalles de lo hablado.

Además, Zidane fue claro respecto a posibles refuerzos. "No voy a fichar a nadie y ya está. Para que sea muy claro, no quiero a nadie", sentenció preguntado por la necesidad de un delantero tras haber descartado un portero el pasado sábado.

"Tenemos una plantilla, empezamos con ella y creo en mis jugadores. Hay momentos complicados, a lo mejor como nunca, que a lo mejor es lo que queréis transmitir, pero no es lo que pienso yo. Pienso que lo tenemos todo por delante y que ya analizaremos a final de temporada y si hace falta cambio, habrá cambio", afirmó el francés.

El entrenador del Real Madrid insistió en que quedan "muchos partidos" y que va a "necesitar a todos", defendiendo con firmeza a su vestuario. "Lo que me decís lo piensa mucha gente, que hay algunos que están mal y que les tengo que sacar, pero es todo lo contrario. Si hay uno mal, voy a buscar soluciones con él y ayudarle, porque me interesa más la unidad y no cuando hay cosas mal le voy a echar la mierda a uno o dos. Todos estamos en el mismo barco, la culpa la tenemos todos, yo el primero", recalcó.

"¿Por qué voy a pensar lo contrario a hace cuatro meses porque hay dos o tres resultados malos? Lo que me molesta más son los comentarios que hacéis de que voy a echar un pulso al presidente o al club, la gente no me conoce si dice eso. Soy uno más, sé que pasaré, nadie está por encima del Real Madrid y no voy a echar un pulso ni al club, ni a la afición ni a mi presidente que me ha puesto aquí. Voy a defender a muerte a mi plantilla, creo en lo que hago y voy al final hasta que me cambien", prosiguió Zidane.

"Hay que empezar a motivar otra vez"

El francés apuntó que no está "a gusto" con la actual situación, pero reiteró que su obligación es "seguir trabajando y dar el máximo", aclarando que no está "dolido" con las críticas. "Hay que aceptarlo. Sabía que es un trabajo difícil. Me he preparado tres años y medio todos los días sabiendo que podían pasar momentos más difíciles, sobre todo aquí", expresó con una sonrisa.

"No puede estar siempre todo bien. Sé que esto acabará un día y voy a hacer mi trabajo al 300%, no voy a tirar la toalla por tres o cuatro meses malos", agregó el exjugador, que pide que "no se olviden" dos años "espectaculares" y que volvió al mensaje de "trabajar más que nunca para intentar hacer mejor las cosas".

En este sentido, recordó que los jugadores "han ganado muchas cosas" y que por ello "la motivación es un factor importante". "Hay que pasar siempre revista a los jugadores y ver en qué mejorar. Podemos pensar que la Liga está sentenciada, pero no es lo más importante sino el qué puedo hacer y aportar para conseguir algo importante. Hay que empezar a motivar otra vez para encontrar soluciones", ahondó.

Zidane cree que el pasado domingo ante el Celta también hicieron "cosas buenas". "Me quedo con ellas. La segunda parte no fue buena, pero no vamos a volvernos locos, tenemos que pensar que con trabajo se pueden sacar cosas buenas", resaltó.

"Tenemos un partido de vuelta y queremos terminar y acabar bien esta eliminatoria. El resultado lo sabemos, pero tenemos que acabar jugando bien y pasando. Hay que intentar mantener la portería a cero e intentar marcar y hacer un buen partido, nada más", declaró en la única pregunta relativa al choque de este miércoles contra el Numancia, que afrontarán con un 0-3 de ventaja.