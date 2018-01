Ibrahimovic arremete contra los franceses: "Me llamáis arrogante y sois como yo, deberíais adorarme"

El delantero denuncia los episodios de racismo que ha vivido en Suecia

Zlatan Ibrahimovic. Imagen: EFE

Zlatan Ibrahimovic ha concedido una entrevista para Canal+Francia en el que repasa sus momentos más duros como futbolista. Además, el delantero sueco arremete contra el público francés. Y no es la primera vez, ya que en 2015 llamó a Francia "país de mierda".

"Aquí en Francia tuve problemas con vuestra actitud. Extraño. ¿Por qué? Por lo que decís y hacéis. Vosotros me llamáis arrogante y los franceses son conocidos por ser arrogantes. Así que soy exactamente como vosotros. Deberíais adorarme, porque estoy representando a Francia muy bien", declaró.

Ibrahimovic, de ascendencia bosnio-croata, ha narrado episodios de racismo que vivió en Suecia en sus inicios como futbolista. "Cuando llegué al Malmoe, no fui aceptado como los demás. ¿Por qué? Porque yo era Ibrahimovic. No era Andersson, no era Svensson, todos esos apellidos típicamente suecos. Yo era extranjero. (...). Tuve un incidente en un entrenamiento, me hicieron una entrada y le di un cabezazo a un compañero, porque estaba enfadado. Su padre era agente de policía. Él firmó una carta para el club pidiendo que fuera expulsado y dio ese papel a todos los jugadores del equipo y decía: 'firma esto si estás de acuerdo en que Zlatan debe ser expulsado'. Yo estaba en juveniles. ¿Puedes imaginar cómo me sentía cuando pasó eso?", dijo.

"Me sentía como que no encajaba, como la oveja negra. No aceptaban mi actitud, no me aceptaban como persona, no me hacían sentir bienvenido. Era diferente, tenía una cara diferente, no era rubio, no tenía la piel blanca como los suecos. Sufrí en el sentido de que no era tan fácil para mí como para los demás. Sentía que tenía que hacer diez veces más para ser visto como los demás", comentó.