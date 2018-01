El Atlético se toma la Copa en serio y repite victoria ante el Lleida para pasar a cuartos

Victoria autoritaria de los de Simeone ante un Wanda desangelado

Vitolo marca gol en su estreno como titular con la rojiblanca

Buenos minutos de Costa y Torres; debuta el canterano Montoro

Los jugadores colchoneros celebran el 1-0 de Carrasco | Imagen: EFE.

El abominable formato de la competición, un Metropolitano helado por el mal tiempo, una eliminatoria ya resuelta...y un Atlético de Madrid que no ha dejado de tomarse la Copa en serio ni un minuto. En un ejercicio de competitividad, el equipo rojiblanco atacó sin parar al Lleida hasta que consiguió el botín que había ido a buscar: el que le confería su papel de favorito. Los de Simeone reclamaron lo que era suyo con un 3-0 que les lleva a los cuartos de final.

El 0-4 de la ida no evitó un once de garantías de los locales. Vitolo debutó como titular (y como goleador), Costa y Torres formaron arriba y, en la defensa, hubo un guiño a la cantera con el lateral Sergi González, que ya jugó en Elche. El resultado fue un Atlético mandón, que le echó ganas y constancia. El Lleida lo intentó, y rozó el tanto del honor al final, pero no pasó de las buenas intenciones. Su verdadera guerra, la de la Segunda B, le espera tras el viaje a Madrid.

El primer aviso llegó al cuarto de hora, con un testarazo de Lucas al palo y un rechace que salvó milagrosamente Satrústegui. Al intento del central le siguió Costa, con una contra llevada a trancas y barrancas por Torres y que, cuando el '18' definió, se encontró con el pie de Rivas. El de Fuenlabrada lo probó, móvil entre líneas, pero no tuvo premio. También Vitolo, de menos a más, hasta que la circulación de balón pasó de la banda izquierda de Carrasco (de nuevo su versiñon más comprometida) a su sector, el derecho. De hecho, fue el canario el que tuvo la más clara, con un disparo al pelo corto en una segunda jugada que tapó con apuros el meta del Lleida.

Ya en la segunda parte, el Atlético desbloqueó la defensa catalana. Una contra de Costa, que cedió atrás a Carrasco, dio en el blanco con un disparo seco del belga para el 1-0. Simeone, que en el descanso hizo debutar al canterano Montoro en la defensa, también movió ficha en la delantera y dio entrada a Correa y Gameiro por Costa y Carrasco. Una pareja sustituyó a otra, pero recogió el testigo del gol: el galo anotó en el palo corto tras una preciosa jugada del argentino, carterista del área, el más listo de la clase.

Vitolo puso el broche final con un derechazo en carrera, aprovechando un gran pase de Fernando Torres para cerrar un partido muy positivo. El '9' lo intentó hasta la saciedad, pero sin éxito. También Augusto, con un misil desviado, y Correa, con un disparo con mucha intención que se perdió tras el segundo palo.

El Lleida apenas tuvo ocasiones, dos de Jorge Félix (con pasado colchonero): una de chilena para hacer entrar en calor a Moyá y la que cerró el duelo, un trallazo que se estrelló en la madera. Amargo final para un equipo que ha protagonizado un papel encomiable en un torneo que pone una infinidad de trabas a los más débiles.

Así llegó a los cuartos de final el Atlético, en la que es ya su sexta presencia consecutiva. Hasta ahora ha estado casi impoluto, a partir de la semana que viene empiezan las curvas.

FICHA TÉCNICA (por Europa Press)

RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 3 - LLEIDA ESPORTIU, 0. (0-0, al descanso).

ATLÉTICO DE MADRID: Moyá; Juanfran, Savic, Lucas Hernández (Montoro, min.46), Sergi; Augusto Fernández, Gabi, Vitolo, Carrasco (Correa, min.61), Diego Costa (Gameiro, min.61) y Fernando Torres.

LLEIDA: Diego Rivas; Aitor Núñez (Valiente, min.32), Andriu, Eneko, Musa; Javi López (Martínez, min.56), Musta, Manuel Molina, Joel Huertas; (Cheng, min.77) Jorge Félix y Marc Nierga.

--GOLES.

1 - 0, min.58: Carrasco.

2 - 0, min.74: Gameiro.

3 - 0, min.80: Vitolo.

--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C. Castellano-manchego). Amonestó a Musta (min.59) por el Lleida.

--ESTADIO: Wanda Metropolitano. 28.033 espectadores.