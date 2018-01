Zidane se pone serio: así fue su enérgica charla al vestuario del Real Madrid

No sabe entrenar a un equipo, solamente ha vivido hasta ahora de las rentas que dejó Rafa Benitez y él no tiene ideas propias y sí tiene favoritismo hacia Benzemá, Varane, Casemiro, Modric, gente sin categoría que no vale ni para descalzar a Isco, Asensio, Ceballos, Lucas Vázquez, Morata, etc.