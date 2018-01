Indignación en Sevilla por la celebración sexista de Adán: "Mi novia es sevillista y es una puta más"

El vídeo fue difundido en Instagram por la cuenta del Betis

El jugador ha pedido perdón: "Fue un gesto desafortunado"

El Real Betis ha declarado oficialmente el estado de felicidad. Su victoria, 3-5 al Sevilla en el derbi del pasado sábado ha desatado una euforia que mejor que nadie representan sus jugadores. Las redes sociales del club han mostrado en los últimos días, con todo lujo de detalles, los festejos íntimos de sus jugadores. En una de esas redes, en Instagram, en el apartado de la 'stories' (vídeos o fotos que desaparecen a las 24 horas) se adjuntaba un vídeo con cánticos desde el bus verdiblanco. En él se coló una celebración sexista que ha indignado a Sevilla. Adán fue el autor de este cántico ofensivo.

"Mi novia es sevillista, y es una puta más", se le escucha cantar. El vídeo, que fue capturado por aficionados y distribuidos a varias televisiones, muestra como Joaquín inmediatamente trata de frenarlo y reprenderlo, pero el cántico ya estaba lanzado y se escucha claramente.

Los hinchas del Sevilla se han indignado, pero en general muchos ciudadanos de la ciudadanos de la ciudad, sevillistas o no, béticos o no, aficionados al fútbol o no, que han tildado de inapropiado el cántico, aunque fuera captado en una escena privada.

Adán, ayer, publicó un mensaje de disculpas tras el revuelo que se ha levantado.

"En ningún momento tuve la intención de ofender a nadie y pido disculpas a quien se haya podido ofender. Fue un gesto desafortunado en la celebración con mis compañeros", indicó el cancerbero verdiblanco.