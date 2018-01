El misterio del dorsal de Coutinho y cómo vender más camisetas por un número

El club no le ha asignado dorsal a la espera de que Arda salga y libere el '7'

Si tuviera que elegir ahora un número, tendría que llevar el '24', muy poco futbolero

Con el '7', creen en el Camp Nou que se podrán mejorar las ventas

Coutinho posa con la camiseta del Barça sin dorsal a la espera del '7' de Arda Turan. Imagen: Reuters

Philpe Coutinho no dejaba de sonreír ante las cámaras. Una y otra vez. Su dentadura blanqueada brillaba ante cada flashazo. Ahí estaba, en la sala Auditori 1899, frente a decenas de personas deseosas de sacar una imagen perfecta de su figura sujetando la camiseta que llevará en los próximos seis años. Primero la mostró en su parte frontal, donde está el escudo. Luego la volteó y mostró su nombre... pero ningún dorsal.

No es la primera vez que un futbolista del Barça posa sin número apenas llega al Camp Nou. Cosas de las prisas, de no tener tiempo para escoger, de tener que consultar al vestuario. Pero no. Esta vez no fue cosa del sentido común.

Los motivos que se esconden tras este misterio son mucho más mundanos. También mucho más rentables. Con 24 fichas de las 25 posibles ocupadas, a Coutinho sólo le quedaba un posible dorsal por escoger. El '24'. No es un número muy futbolero.

Tampoco esconde detrás ninguna historia especial, como Beckham, que cuando fichó por el Real Madrid escogió el '23' por ser el número de Michael Jordan. En la decisión del inglés hubo toneladas de mercadotecnia. En la de que Coutinho no haya elegido el '24', también.

Lesionado (le quedan unas tres semanas para estar disponible) le queda tiempo para jugar y hacerlo con un número definitivo. El mismo tiempo que tiene para que se libere alguna ficha más y pueda jugar con un número más atractivo para él... y para los millones blaugranas que quieren enfundarse la camiseta de su nuevo ídolo.

Cuenta el diari As que el escogido para cederle un dorsal más emblemático es Arda Turan, que ahora lleva el '7', pero que está en la rampa de salida. Arda lo heredó de Pedro que a su vez lo heredó de Villa. Futbolistas, los dos, con mucha más proyección que el turco. Hombres de peso que, como Coutinho, parecen estar hechos para jugar con un dorsal de renombre, y no con 'medianías' numéricas fruto de las plazas que quedan libre en un equipo.

Así pues, y ante la perspectiva de que Arda se marchará en enero, el Barça ha preferido esperar a que quede libre para que Coutinho porte a su espalda el mágico número y, de paso, dé un impulso a las ventas de sus camisetas alentada por una ecuación interesante: Barça + crack + número atractivo = pelotazo en las tiendas.

Por eso el club prefiere esperar un poco y asumir las no ventas que se produzcan por no haberle asignado un número. Por el Camp Nou creen que se compensará una cosa con las ventas de la otra.