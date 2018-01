Arambarri: "Las urgencias del Málaga son un arma de doble filo"

Getafe (Madrid), 10 ene (EFE).- Mauro Arambarri, centrocampista del Getafe, aseguró este miércoles en rueda de prensa que las "urgencias" de su próximo rival, el Málaga, "son un arma de doble filo para el cuadro dirigido por José Bordalás.

El conjunto azulón se enfrentará el próximo viernes al colista de la Liga. Arambarri, un fijo en las alineaciones del Getafe, no se fía del mal estado de su rival en la clasificación.

"Sabemos que están golpeados, pero eso no quita para que vengan a ganar. Tenemos que estar concentrados porque las urgencias del Málaga son un arma de doble filo", dijo.

Para el jugador uruguayo, para el Getafe será muy importante "cerrar la primera vuelta" con una victoria que deje a su equipo con los máximos puntos posibles. Si gana, alcanzaría los 26 puntos y estaría cerca de los puestos europeos.

Asimismo, declaró que para el Getafe es muy "importante" jugar de local, en el Coliseum Alfonso Pérez, donde esta temporada la afición del Getafe está respondiendo con buenos números de asistencia en las gradas: "Espero que podamos dar una alegría a la afición este viernes", apuntó.

Respecto a la derrota ante el Atlético de Madrid la pasada jornada (2-0 en el estadio Wanda Metropolitano), indicó que cuando se pierde un partido siempre "hay cosas positivas" pese a no sumar ningún punto.

"Dentro de todo, estuvimos bastante unidos. Es obvio que jugamos contra un rival importante y todo el equipo estuvo a la altura", comentó.

También habló sobre la situación de Vicente Guaita, que podría salir en el mercado de invierno, y que hoy volvió a entrenarse por segunda jornada consecutiva después de no jugar la pasada jornada de Liga: "Le veo bien, normal. Quizá piensa más en lo que va a pasar, pero yo le veo normal", destacó.

Por último, se refirió a la evolución de Markel Bergara, su compañero en el centro del campo hasta que se lesionó y tuvo que ser operado de una rotura del menisco externo de su rodilla derecha.

"Está bien, está corriendo y estará con el grupo. Va a ser un jugador muy importante para nosotros. Con todos los compañeros que me toca, jugar me siento muy cómodo. Con Markel me entendía bien", finalizó.