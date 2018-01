Ferrao renueva con el Barça Lassa hasta 2021: "Quiero ganar ya con esta camiseta"

10/01/2018 - 13:45

El jugador del FC Barcelona Lassa Carlos Vagner Gularte, 'Ferrao', ha renovado tres temporadas más con el club blaugrana, hasta el 30 de junio de 2021, en una clara apuesta por el proyecto y con la intención de conquistar todos los títulos posibles al rechazar dos ofertas de otros equipos que, según apuntó el club, eran más favorables al brasileño.

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

"Tengo mucha felicidad por seguir aquí tres años más, saber que el club confía en mí para conquistar todos los títulos posibles es un motivo de felicidad más, porque es el mejor club del mundo. Intentaré devolver esa confianza en la pista", aseguró el jugador en rueda de prensa.

Ferrao, uno de los mejores pívots del panorama actual, llegó al Barça Lassa en 2014 y desde entonces no ha podido ganar ningún título de los grandes. "Son muchas cosas las que me han hecho decidirme desde que empezamos a hablar de la renovación. Estoy en el mejor sitio en el que podría estar, confío en el proyecto y quiero ganar con esta camiseta", se sinceró.

Cuatro Copas de Catalunya dejan muy vacío su palmarés, pero la directiva blaugrana y el cuerpo técnico confían en él como punta de lanza de un nuevo proyecto que se inició el año pasado con Andreu Plaza en el banquillo.

"He tenido un par de ofertas de otros equipos pero desde el principio les comenté que me quería quedar y fue lo que pasó. Estoy aquí. Quiero empezar a ganar todo ya, el primer título será la Copa de España, después la 'Final Four' que es uno de los retos más bonitos. Lo daremos todo para lograr el objetivo", argumentó Ferrao al respecto.

En este sentido, el brasileño consideró que "el equipo está dando la cara". "Con todas las lesiones y dificultades hemos peleado hasta el último minuto. Yo más que nadie tengo ganas de ganar títulos con esta camiseta, y no sólo yo sino todo el staff y los jugadores, que lo daremos todo para lograr los objetivos", reiteró.

Que el pívot brasileño ha dado un paso atrás a nivel económico al no aceptar otras ofertas lo apuntó el director de Deportes Profesionales del club, Albert Soler. "Ferrao ha apostado por nosotros teniendo ofertas de otros clubes, seguramente ha optado estar en el Barça por el proyecto y no por una situación económica personal más ventajosa, y se lo queremos agradecer", señaló.

"Es un jugador que en el futuro más corto nos ayudará a conseguir todos los títulos que queremos conseguir y sobre todo la 'Final Four' de la UEFA Futsal Cup, que será uno de los objetivos principales de la temporada", ahondó.

En la misma línea se pronunció el manager deportivo de la sección, Txus Lahoz. "Dijimos que no debíamos olvidar el trabajo en la cantera pero también tener a los mejores del mundo en su posición. De momento tenemos a Paco Sedano, el mejor portero del mundo, y en la otra punta de la pista tenemos al que será, si no lo es ya, el mejor pívot mundial", remarcó.