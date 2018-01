Valverde no se fía del Celta: "La eliminatoria está por decidir"

El técnico asegura que la batalla por el balón será clave

Sobre Coutinho: "Se puede adaptar bien al equipo"

Estilo y fichajes del club: "Es el modelo de siempre"

Valverde, en rueda de prensa. Imagen: EFE.

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha comentado este miércoles que la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey contra el Celta de Vigo está "por decidir" después del 1-1 de la ida en Balaídos, aunque con una mínima ventaja para los suyos, por lo que ha asegurado que saldrán a ganar como si el partido fuera de Liga.

"Ligeramente (favoritos), está un poquito decantada porque hemos logrado un gol fuera de casa y el marcador inicial te favorece, pero mínimamente. El Celta ha marcado siempre fuera de casa y la ventaja es mínima. No sé si está al 50-50 pero la eliminatoria está por decidir", comentó en rueda de prensa.

Recalcó Valverde que el Celta ha marcado siempre fuera de casa en esta temporada, dando a entender la dificultad añadida que tendrá este partido de vuelta ante un conjunto que estará obligado a ser fiel a su estilo y a buscar marcar.

"Ellos están obligados a marcar pero han marcado en todos los partidos que han jugado fuera de casa. Tenemos que plantear el partido para ganarlo, como si fuera un partido de Liga. Es un error pensar que el resultado es beneficioso, corres el riesgo de equivocarte", manifestó.

De ahí que la intención de Valverde sea intentar dominar el partido. "Sabemos que necesitan el balón para jugar, son un equipo que quiere la pelota y hace lo posible para que no la tengas, presionan muy alto. Nos obligaron a jugar en largo, nosotros también a ellos", recordó.

"En el partido que jugamos aquí hicieron un buen partido pero tuvimos ocasiones como para haberlo resuelto a nuestro favor. Es un todo o nada, un equipo va a quedar fuera, y van a venir a intentar pasar la eliminatoria", comentó rememorando el 2-2 del partido de LaLiga Santander del pasado mes de diciembre.

Además, el 'Txingurri' destacó el buen momento de Iago Aspas y su peligro a la contra. "Cuando te dominan también tienen jugadores para hacer un buen juego de posición. Tenemos que estar atentos a sus contras, allí ya nos generaron algún problema con su velocidad pero ellos al querer jugar alto también generan espacios", matizó.

"Iago Aspas es un jugador extraordinario de un nivel enorme, no solo marca contra el Barça. Tiene capacidad para jugar por fuera y dentro, es un ganador nato y tiene un carácter que me encanta. Está en un gran momento de forma", se sinceró sobre el delantero celtiña.

Por otro lado, recordó que no ha logrado ganar una Copa como entrenador y, por ello, le da mucha importancia a este título. "No he ganado la Copa como entrenador, sí como jugador. Como entrenador jugué una final y la perdí contra el Barça, y me gustaría ganarla. Es un título más para el club y nos encantaría ganarla. Le doy muchísima importancia", aportó.

Preguntado por el mercado de fichajes y la posible llegada de un central si sale Javier Mascheano, recordó que el argentino todavía es blaugrana y está disponible para jugar. "No hemos incorporado a ningún otro central y no hay que adelantar acontecimientos. Vamos a tirar con lo que tenemos para mañana. Todavía no ha habido ninguna salida de un central", asestó.

Sí ha llegado ya un Philippe Coutinho que, pese a una lesión leve, puede ayudar al equipo a mejorar. "Puede jugar en varias posiciones y pensamos que se puede adaptar bien al estilo del equipo, puede jugar por dentro y fuera y tiene facilidad de gol y da asistencias. También está contento de haber venido, es un gran fichaje y esperamos que nos dé muchas cosas", auguró.

Estilo

Valverde niega que El Barcelona haya cambiado su filosofía de club tras la llegada de Philippe Coutinho. "No, el modelo del Barça es el mismo de siempre", defendió el técnico.

"(El club) Siempre ha ido al mercado a conseguir y fichar grandes jugadores, los mejores del mundo han estado aquí, o muchos de los mejores del mundo han estado aquí. Y al mismo tiempo el Barça siempre está mirando a la cantera para intentar subir jugadores que mantengan su estilo propio y su idea de juego. Y ahora sigue siendo así", insistió Valverde.

"Hay veces que han coincidido momentos extraordinarios con jugadores irrepetibles como Xavi, Iniesta, etc . En el club se sigue trabajando para que sigan llegando este tipo de jugadores; a veces hay más, a veces menos, pero la idea es siempre la misma", repitió.