¿Bombazo en el Bernabéu? El Real Madrid se lanza a por el fichaje del valencianista Guedes

El Valencia negocia con el PSG su compra total por unos 40 millones

El PSG aumentaría el precio para el Real Madrid por no incluir recompra

Los galos necesitan hacer caja para evitar la sanción de UEFA

Guedes, durante un partido con el Valencia de la presente temporada. Imagen: Reuters

Dice Zidane que no quiere fichajes. Que no necesita refuerzos. Que está a muerte con los suyos y que, como en la metáfora, todos se hundirán con el barco si se va a pique. Un discurso motivador para aunar voluntades en el vestuario que sin embargo en el palco no se entiende de la misma manera. Un sector importante de la zona noble quiere fichajes y los quiere ahora. El de Kepa, por ejemplo. El de Icardi, por nombrar otro futbolista. Un dueto al que se ha unido en las últimas horas un tercer jugador. Gonçalo Guedes, mediocampista ofensivo del Valencia, está en la agenda del Real Madrid.

Cuenta el diario As que el club blanco ya ha comenzado a sondear al portugués y lo ha hecho en medio de la ofensiva valencianista por hacerse con sus servicios. Guedes está cedido por el París Saint-Germain (PSG) y desde finales de 2017 los che han dejado claras sus intenciones de contratarlo. La oferta valencianista es de 40 millones de euros.

El PSG estaría encantado de venderlo si se incluye una cláusula de recompra, algo que en Mestalla estarían dispuestos a aceptar, aunque a regañadientes.

¿Esas serían las condiciones que le impondría al Real Madrid el PSG? No parece. El club galo subiría el precio sabedor de que las cláusulas de recompra no se llevan en el Bernabéu a no ser que sean para rescatar a un jugador blanco cedido o vendido a otro equipo.

Que el precio subiera podría venirle bien al PSG, pues necesita hacer caja (80 millones mínimo) antes del 30 de junio si no quiere que UEFA le sancione por incumplir las normas del fair-play financiero. Claro que hacerlo a costa de reforzar a un rival directo en Europa (próximo enemigo, por cierto, en octavos de la Champions) generaría dudas en París.

Mezcla de factores que, por ahora, monopolizan una potencial operación complicada que de cerrarse confirmaría uno de los pelotazos del mercado invernal. También sería un bombazo en el Bernabéu porque dice Zidane que no quiere fichajes.